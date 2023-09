Angelica Baraldi al Grande Fratello 2023: “Mio padre? Tutti mi apprezzano tranne lui”

Bologna, martedì 19 settembre 2023 - Di nome fa Angelica, di cognome Baraldi, un'eredità importante da portare sulle spalle: ma nonostante questo, la ventiseienne nata a Modena e nipote del famoso Ceo della Virtus (Luca), si è messa in gioco, entrando nella Casa più famosa d'Italia. Quella del Grande Fratello: dove davanti alle telecamere, ha raccontato la sua storia.

Il rapporto con la famiglia

"Credo che il mio limite sia quello del perdono”. Parola di Angelica Baraldi, che si è subito aperta alle telecamere, raccontando i suoi dolori: la sua storia è quella simile a tante coetanee (e coetanei), di chi cioè vive un rapporto conflittuale con la propria famiglia. “In questi ultimi mesi non sono riuscita a creare un rapporto d'incontro con mio papà. Non ho mai vissuto in una famiglia normale, i miei litigavano sempre. E dopo la separazione è andata sempre peggio”.

Nata a Modena il 22 luglio del 1997, Angelica si è laureata alla triennale di Marketing Internazionale, salvo poi trasferirsi a Roma per lavoro. “Sono andata via di casa per cercare indipendenza ed autonomia: tutti mi apprezzano, tranne una persona: mio padre”. L'obiettivo numero uno per l'esperienza nella Casa è dunque presto detto. “Fargli vedere chi sono”.

Passione social

La ventiseienne vanta un curriculum lavorativo di tutto rispetto: l'esperienza al Giro d'Italia, poi alla Segafredo, ed infine alla Virtus Pallacanestro, dove dal 2020 al 2021 ha lavorato nel settore marketing. E dulcis in fundo, il grande salto: quello nella Casa delle reti Mediaset. “C'è tanta rabbia dentro di me” ha raccontato ad Alfonso Signorini “voglio far vedere a tutti la donna che sono diventata”.

Sete di rivincita dunque, con l’obiettivo di brillare. Angelica sui social vanta già un discreto seguito: 14mila i suoi follower, destinati a crescere. E nei suoi post, si vede tutto il suo carattere: passione per lo sport, dal nuoto al paracadutismo, fino al calcio, unita a tanta voglia di emergere. Semplicemente Angelica Baraldi: un'emiliana alla casa del Grande Fratello.