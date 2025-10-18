Il ritorno di Angelina Mango: vita bolognese e nuovo album

Bologna, 18 ottobre 2025 – ‘Caramè’, come caramelle o come ‘Cara me’. L’annuncio del nuovo album di Angelina Mango è una ‘dolce’ sorpresa che ha Bologna sullo sfondo. “Ho scritto quindici canzoni più una”, ha rivelato la cantante sui social rompendo un lungo silenzio. Il video che accompagna l’uscita è una raccolta di momenti intimi e quotidiani che raccontano gli ultimi mesi, lontano dai riflettori. C’è Angelina che balla sul letto, in studio di registrazione, con gli amici o mentre passeggia sotto le Torri. Qualche mese fa, a marzo, dopo aver annunciato la cancellazione del tour a causa di problemi di salute, aveva deciso di ripartire dall’università di Bologna.

Città scelta nel 2019 per il corso di Lettere moderne e che aveva lasciato poco dopo per dedicarsi alla musica. Seguendo così le orme dei genitori Pino Mango, scomparso nel 2014, e Laura Valente, cantante dei Matia Bazar legata alla Fonoprint. L’interruzione del tour aveva poi permesso ad Angelina di riaffacciarsi alla vita bolognese, come raccontato fra video e foto in questi mesi. Percorso che sta proseguendo e che un fan documenta con una foto in via Indipendenza.

Lo scatto diventa virale in poche ore, a pubblicarlo è Francesco Sicilia Gelsomino, che scrive: “La mia vita ora ha un senso”. Perché lui, che fa il pianista e ha partecipato al programma di Rai 1 Dalla strada al palco, confessa che incontrarla è sempre stato un sogno. “Vado spesso in centro e, sapendo che lei studia qui, ci speravo moltissimo. L’altro giorno stavo andando in piazza Maggiore, l’ho vista e sono tornato indietro. D’istinto le ho detto: ‘Sono il tuo fan numero uno in Italia’. Lei ha sorriso” e si è mostrata con un nuovo look, capelli rossi e frangia folta. Francesco dice di aver scoperto Angelina ad Amici, poi l’ha ‘seguita’ l’anno scorso a Sanremo, dove la cantante è arrivata prima con La noia. “Mi sono rivisto in lei – racconta Sicilia Gelsomino, nato a Bologna 25 anni fa –, anche io ho perso mio padre, era un chitarrista eccezionale. Non ricordo di essermi mai commosso così tanto davanti alla tv come quando Angelina ha cantato La rondine”.

Il brano con cui la 24enne ha vinto il festival era stata scritta con Dardust e Madame. Quest’ultima compare in Caramé con ioeio, brano in cui Mango fa probabilmente i conti con un disturbo dell’alimentazione: “Conto le calorie come i minuti che mancano”. Apre le porte della sua vita più intima e – forse – più dolorosa e la trasforma in musica. Il disco è cantautorale, senza sovrastrutture. Il cara ’me’ del titolo, oltre a essere un abbraccio a se stessa, è anche Angelina che ha scritto e prodotto tutti i brani con Giovanni Pallotti e affiancata più volte dal fratello Filippo, da amici stretti e altri artisti che hanno compreso il senso di questo lavoro. Caramé esce a un anno e mezzo di distanza da Poké melodrama, il primo album della cantautrice pubblicato il 31 maggio 2024. La conclusione è che, come dice una delle tracce, alla fine “la vita va mangiata a morsi”.