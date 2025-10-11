Annalisa, folla a Bologna per l’instore “Ma io sono fuoco”

Bologna, 11 ottobre 2025 - Un pomeriggio di attesa e musica. Sabato 11 ottobre Annalisa è stata protagonista dell’evento “Ma io sono fuoco Art Gallery & Instore Bologna” presso via Galliera, attirando centinaia di fan.

In Piazzetta della Pioggia si è formata una fila lunghissima, che ha attraversato tutta la via fino a Riva di Reno. Centinaia di ragazzi e ragazze, molti arrivati anche da fuori regione, hanno atteso ore stringendo tra le mani dischi e gadget da autografare. Tra cori improvvisati e selfie sotto i portici, l’atmosfera è stata quella di una festa collettiva.

Il 10 dicembre la regina del pop italiano sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio.

Il nuovo album

"Ma io sono fuoco" è il nuovo album di Annalisa uscito ieri. "Ho iniziato a scrivere queste canzoni mentre ero in tour e dunque c'è una continuazione come è giusto che sia - ha spiegato l'artista-. Non è un 'a capò, non è una nuova veste, piuttosto si tratta di una lenta evoluzione che cerca di non ripetersi". Negli 11 brani che compongono l'album - la maggior parte dei quali scritti con i fidi Paolo Antonacci e Davide Simonetta (Rpt: Simonetta) -, tra cui il brano dell'estate Maschio e l'ultimo singolo Piazza San Marco con Marco Mengoni, coesistono il pop contemporaneo e le sonorità anni '80 con elementi elettronici di matrice internazionale. Annalisa è l'artista donna con più singoli nella parte alta della classifica - 19 in totale -, 52 Platini e 14 Oro.