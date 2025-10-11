Virtus, tempo per crescere

Cultura e spettacoliAnnalisa, folla a Bologna per l’instore “Ma io sono fuoco”
11 ott 2025
EVA SALDARI
Cultura e spettacoli
Annalisa, folla a Bologna per l’instore “Ma io sono fuoco”

Centinaia di fan in fila per la regina del pop italiano, molti sono arrivati da fuori regione hanno atteso ore stringendo tra le mani dischi e gadget da autografare

Bologna, 11 ottobre 2025 - Un pomeriggio di attesa e musica. Sabato 11 ottobre Annalisa è stata protagonista dell’evento “Ma io sono fuoco Art Gallery & Instore Bologna” presso via Galliera, attirando centinaia di fan.

Annalisa (nel riquadro) folla a Bologna per l’instore: centinaia di fan in fila per la regina del pop italiano
In Piazzetta della Pioggia si è formata una fila lunghissima, che ha attraversato tutta la via fino a Riva di Reno. Centinaia di ragazzi e ragazze, molti arrivati anche da fuori regione, hanno atteso ore stringendo tra le mani dischi e gadget da autografare. Tra cori improvvisati e selfie sotto i portici, l’atmosfera è stata quella di una festa collettiva.

In Piazzetta della Pioggia si è formata una fila lunghissima, che ha attraversato tutta la via fino a Riva di Reno
Il 10 dicembre la regina del pop italiano sarà in concerto all’Unipol Arena di Casalecchio. 

Il nuovo album

"Ma io sono fuoco" è il nuovo album di Annalisa uscito ieri. "Ho iniziato a scrivere queste canzoni mentre ero in tour e dunque c'è una continuazione come è giusto che sia - ha spiegato l'artista-. Non è un 'a capò, non è una nuova veste, piuttosto si tratta di una lenta evoluzione che cerca di non ripetersi". Negli 11 brani che compongono l'album - la maggior parte dei quali scritti con i fidi Paolo Antonacci e Davide Simonetta (Rpt: Simonetta) -, tra cui il brano dell'estate Maschio e l'ultimo singolo Piazza San Marco con Marco Mengoni, coesistono il pop contemporaneo e le sonorità anni '80 con elementi elettronici di matrice internazionale. Annalisa è l'artista donna con più singoli nella parte alta della classifica - 19 in totale -, 52 Platini e 14 Oro.

