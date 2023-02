Vasco Rossi compleanno, oggi il rocker di Zocca compie 71 anni: al via i festeggiamenti

Per approfondire:

Bologna, 28 febbraio 2023 – Domani, 1 marzo 2023, il Piccolo Coro dell’Antoniano compie 60 anni e per celebrarlo ecco di seguito alcune immagini storiche e video che ci raccontano questo lungo percorso dal 1963 ad oggi.

8 foto Il 1 marzo 2023, il Piccolo Coro dell’Antoniano compie 60 anni e per celebrarlo ecco di seguito alcune immagini storiche e video che ci raccontano questo lungo percorso dal 1963 ad oggi

La nascita del coro

L’idea del coro nasce nel 1963 in occasione della quinta edizione dello Zecchino d’Oro dove i bambini hanno accompagnato i solisti durante l’esecuzione dei brani. Ben presto il Piccolo Coro dell’Antoniano, fondato da Mariele Ventre, diventa una vera e propria scuola di canto.

È un piccolo in tutti i sensi perché la formazione comprende solo otto elementi. Ma il numero è destinato a crescere fino a diventare il festival che conosciamo oggi, anche grazie all’arrivo di Sabrina Simoni che eredita la guida e la missione della scuola da Mariele.

La scuola di canto

Oggi il Coro dell’Antoniano conta 65 elementi tra i 4 e 12 anni di età. Le lezioni di canto si svolgono negli spazi dell’Antoniano di Bologna tre volte alla settimana, per un paio di ore. I bambini sono suddivisi in gruppi, in base alle proprie vocalità: imparano le parti nei propri settori e, successivamente, fanno prove d’insieme.

Il Coro dell’Antoniano si ispira ai valori della tradizione francescana: solidarietà, uguaglianza, attenzione agli ultimi rispetto per ogni creatura, amore.

Alla scuola di canto dell’Antoniano si accede previa audizione e la partecipazione al calendario didattico e alle varie attività è completamente gratuita.