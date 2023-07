Appennino aperto, gli artisti testimonial per il rilancio post alluvione: “Montagna accessibile e sicura"

Bologna, 21 luglio 2023 – Valorizzare l’appennino, i suoi paesaggi e la sua cultura, nonostante le difficoltà dell’alluvione: è questo l’obiettivo di ‘Appennino Aperto', un’iniziativa del territorio turistico Bologna-Modena e città metropolitana volta a promuovere le bellezze dei nostri luoghi.

La programmazione è concentrata nei Comuni di Loiano, Marzabotto, Monzuno, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro e San Benedetto Val di Sambro, e coinvolge spettacoli teatrali, concerti musicali, danza e cucina.

Per promuovere gli eventi, e fornire indicazioni su come raggiungerli, è stata creata una pagina web dedicata, curata da eXtraBO . Offre anche la possibilità di consultare la praticabilità dei cammini dell’appennino, su tutti la Via degli Dei, per controllare quali sentieri sono interrotti causa frane, e i percorsi sostitutivi.

“La nostra montagna ha subito gravi danni diretti dall’alluvione, vogliamo evitare quelli indiretti causati dalla disinformazione, molti pensano che le strade siano ancora inagibili” ha dichiarato Barbara Panzacchi, consigliera delegata al turismo e sindaca di Monghidoro.

Sono già stati spesi quattrocento mila euro per il ripristino della viabilità, sulla via della Futa sono ormai pochissimi i sensi unici alternati che in questi mesi hanno rallentato il traffico, e anche il fondovalle Savena è in miglioramento.

"È un gesto politico di vicinanza ai comuni” ha commentato Elena Di Gioia, delegata alla cultura “garantiamo due importanti dimensioni: una mobilità sicura e una forza culturale, presente da anni sull’appennino, che viene valorizzata da numerosi eventi”.

Sono tanti gli artisti che hanno mandato il loro contributo video a sostegno di ‘Appennino Aperto': Goran Bregovic, Patrizio Roversi, Roberta Giallo, Arianna Porcelli Safonov, Andrea Santonastaso e Raiz. Molti altri parteciperanno alla rassegna durante tutta l’estate, tra cui Lella Costa, che mercoledì 26 alle 21 sarà al Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto.