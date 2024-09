Arena Puccini a Bologna, boom di presenze: “Sala estiva di maggior successo in Italia”

Bologna, 10 settembre 2024 – Si è appena conclusa la stagione cinematografica estiva dell'Arena Puccini con oltre 30mila spettatori in 85 giorni di programmazione e una media di 368 persone a serata. Il cinema all'aperto di via Serlio ha offerto un vasto numero di film di successo, andando da pellicole pluripremiate come Anatomia di una caduta di Justine Triet, passando per la versione restaurata di Buena Vista Social Club fino ad arrivare al film di animazione Inside Out.

Numerosi sono stati anche gli incontri con i registi come quello con Neri Marcorè per il suo Zamora o il confronto con la cantautrice Margherita Vicario che ha debuttato con Gloria!. Ottimi anche i risultati al botteghino per le proiezioni di Un mondo a parte di Riccardo Milani, La zona d'interesse di Jonathan Glazer e Perfect Days di Wim Wender. Il record di spettatori però è stato toccato con Michele Riondino che ha presentato il suo esordio alla regia Palazzina Laf. Molto bene anche Campo di battaglia di Gianni Amelio, presente all’arena anche l’attore protagonista Alessandro Borghi e Coppia aperta quasi spalancata di Federica di Giacomo.

“L'Arena Puccini si conferma la sala di maggior successo in Italia – afferma il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli – Un luogo che da tanti anni è un punto di riferimento culturale, non solo per i bolognesi, ma anche per gli stessi cineasti, che vedono nelle serate dell'Arena Puccini un momento importantissimo di confronto con gli spettatori".

Un vero e proprio successo che annovera 6 film italiani tra i 10 titoli più visti.

“Quella che si è appena conclusa è stata sotto tutti i punti di vista, per l'Arena Puccini, un'ottima stagione sia per numero di spettatori sia per qualità dei film", commenta il curatore, Andrea Morini della Cineteca di Bologna.