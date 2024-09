L’arte di Ai Weiwei: “Farsi sempre domande è la base dell’umanità”

Bologna, 23 settembre 2024 – “La creazione di un’opera parte sempre da una domanda. Farsi una domanda è un’interazione personale con la condizione esistente e credo che sia assolutamente importante farsi delle domande prima di trarre qualsiasi conclusione. L’arte deve fare domande, esiste per questo, e non è il suo compito dare delle risposte”. È così infatti che nasce ’Who am I?’ la mostra che Ai Weiwei ha pensato e realizzato per Palazzo Fava, curata da Arturo Galansino con Opera Laboratori e Fondazione Carisbo. L’artista cinese, classe 1957, architetto, designer e attivista per i diritti umani, è il protagonista del nostro podcast di oggi (si può ascoltare gratuitamente su Spotify e su tutte le principali piattaforme): un’occasione straordinaria per ascoltare cosa c’è dietro la creazione artistica, in un percorso che è continua tensione tra tradizione e innovazione, conservazione e distruzione. E soprattutto un pensiero costantemente critico, lontano da ogni facile soluzione.

“Who am I?”, cioè chi sono io?, è infatti una delle 81 domande che l’artista ha rivolto all’Intelligenza Artificiale, punto di partenza per una riflessione creativa su questo mondo in rapido cambiamento, assetato di strade brevi e risposte immediate. “Credo che sia pericoloso avere questo atteggiamento – è la riflessione dell’artista –, con una grande disponibilità di risposte a qualsiasi cosa, a cominciare dall’educazione scolastica, dall’università, dai media. Questo è un segno di morte del nostro cervello che può evolversi solo se fa domande e non diventando un’enciclopedia, una biblioteca. E specialmente oggi, che ci viene mostrato come l’Intelligenza Artificiale tenda all’umanità dando risposte davvero banali e controllate. Questo fa sì che la gente diventi molto pigra, che non apprenda mai l’abilità di domandare”.

Nella mostra, le sue opere dialogano con le splendide sale affrescate di Palazzo Fava, l’uso di materiali molto diversi (porcellana, bambù, carta di riso e seta, oltre ai mattoncini Lego) dà vita a creazioni sorprendenti. E proprio con i mattoncini Lego Weiwei ha reso omaggio a Bologna reinterpretando con ironia tre capolavori: ’Atalanta e Ippomene’ di Guido Reni, ’Estasi di Santa Cecilia’ di Raffaello che si trova alla nostra Pinacoteca Nazionale e una ’Natura Morta’ di Giorgio Morandi, artista che conosce benissimo e che ammira molto.