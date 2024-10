L’arte è più forte della disabilità: il racconto nel nostro podcast

Bologna, 16 ottobre 2024 – Se si chiede a Giovanni Giuliano cosa sia l’arte risponde: “Un insieme di amore, passione e freschezza”. Lo si vede dai colori caldi e accesi che usa, toni arancioni e rossi. I soggetti dei suoi dipinti sono quasi sempre donne. Giovanni è nato in un paesino in provincia di Foggia, in Puglia, 23 anni fa, ed è il protagonista della puntata di oggi del nostro podcast ’il Resto di Bologna’ (scaricabile gratis da tutte le principali piattaforme, come Spotify, Google e Apple Podcast). Da ragazzino è trasferito a Bologna per il servizio sanitario che questa regione, l’Emilia-Romagna, può offrirgli. È affetto da miopatia congenita ‘central core’. Non esiste una cura specifica, il paziente va seguito tutta la vita monitorando frequentemente l’apparato respiratorio, neuromuscolare e cardiaco. A settembre, però, ha realizzato la sua seconda mostra, ‘Stati d’animo’, al Centro polifunzionale Il Pallone. Ha esposto 16 dipinti a olio su foglio ruvido che raccontavano di un viaggio nell’emotività di uno dei tanti universi dove sono nascosti desideri, paure, ambizioni, fragilità, parti forti e parti deboli, alcune insabbiate, altre in penombra, altre in luce.

“La mia passione per la pittura nasce quattro anni fa – racconta – ma ho preso per la prima volta una matita per disegnare quando avevo otto anni, osservavo mia sorella, bravissima, e volevo imitarla”.

Tutti i bambini sono degli artisti nati, il difficile sta nel fatto di restarlo da grandi, diceva Picasso. E da grande, Giovanni, lo è rimasto, esplorando l’arte e scegliendo di mettere al centro le donne: “Dipingo sempre soggetti femminili perché la donna è forza, è al centro di ogni battaglia, a partire da quelle per i diritti”. Oggi Giuliano è un grafico e lavora per Uildm, che promuove e favorisce la ricerca e l’informazione sanitaria sulle distrofie muscolari progressive e sulle altre patologie neuromuscolari.