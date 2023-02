Arte Fiera 2023 a Bologna: le 10 opere da non perdere

Bologna, 2 febbraio 2023 – Sarà, come ha detto il manager Enea Righi, che davvero si senta un "mood molto positivo" in Arte Fiera? Forse le suggestioni impresse dal rilancio della kermesse influenzano il modo in cui si torna a girare nei ‘vecchi ma nuovi’ padiglioni, ma l’impressione è che sia tutto nuovo, inedito, anche le facce dei galleristi. 1) E quindi partiamo, nella ricerca di 10 opere da non perdere, da una new entry: Alessandra Carini di Magazzeno Gallery di Ravenna, che debutta al padiglione 25, stand B20 nella sezione Multipli. Propone Joseph Beyus con vari lavori tra i quali La rivoluzione siamo noi (Modern Art Agency) del 1971, Manifesto edito da Lucio Amelio in eliografia tratto da una foto di Giancarlo Pancaldi, opera, tra l’altro, già venduta! Art City Bologna 2023: la mappa degli eventi da non perdere 2) Alla Galleria De’ Foscherari, (B4) la nuova opera di Mario Ceroli Girls of Teheran mostra ciocche di capelli realizzate con copertoni su sfondo dorato. 3) Imponente lavoro di ceramica per Bertozzi&Casoni che hanno ricevuto l’invito dalla loro gallerista Maria Livia Brunelli di MLB gallery (B23) per realizzare un’imponente opera che rappresenta con la ceramica policroma...