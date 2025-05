Ascesa e caduta del seduttore Casanova

Bologna, 8 maggio 2025 – Ascesa e caduta di un seduttore. La puntata di oggi de ’il Resto di Bologna’, il podcast gratuito della nostra redazione, si focalizza sulla figura di Casanova, il celebre seduttore, e sul suo legame con Bologna. Proprio sotto le Due Torri – come si legge in un articolo pubblicato ’Nelle valli Bolognesi’, magazine trimestrale pubblicato da Emil Banca – Casanova smette i panni ecclesiastici e intraprende la carriera di avventuriero. È il 1744 e Bologna è una delle tappe della sua fuga d’amore con Angela Calori (da lui chiamata Teresa).

Sempre i portici di Bologna saranno per lui rifugio per l’ultima parte della sua carriera, che si svolge più a scrivere che a passare da un letto all’altro. Ormai Casanova ha quasi 50 anni, e per le donne è più una curiosità che una vera e propria attrazione. Il podcast ’Il resto di Bologna’ si può ascoltare sul nostro sito e sulle principali piattaforme audio.