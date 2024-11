La nuova ‘Attrazione’ di Gianni Morandi: esce oggi il singolo scritto dall’amico Jovanotti

Bologna, 15 novembre 2024 – Ritorna la coppia della musica Gianni Morandi - Jovanotti. La coppia che aveva aperto tutte le porte, almeno parafrasando il successo del brano che aveva portato l’eterno ragazzo direttamente sul terzo gradino del podio di Sanremo nel 2022. Ma il sodalizio era iniziato ancora prima, già da L’allegria. E oggi, su tutte le piattaforme e in radio approda L’attrazione, il nuovo singolo di Morandi scritto per lui dall’amico Lorenzo Cherubini e prodotto da Epic Records/Sony Music Italy.

Ed è proprio il cantautore toscano a ‘spoilerare’ la canzone sui social: “Scritta da me stesso e interpretata da king Gianni”.

“In realtà questo pezzo avrei dovuto cantarlo io – dice Jovanotti – ma quest’anno Morandi fa un compleanno a cifra tonda (80) e ho pensato che, se piaceva a Gianni, ci poteva fare il compleanno”. E così è stato. Il cantautore bolognese nato a Monghidoro nel 1944 compirà infatti 80 anni il prossimo 11 dicembre.

‘L’attrazione’ canta l’amore senza distanze che trascende i confini fisici e temporali, più grande dell’oceano mare / più piccolo di un elettrone, e la forza invisibile che unisce chi si vuole bene. “Vedrete un Morandi spaziale”, aggiunge Jovanotti, cantando alcune strofe della nuova canzone.

Anche Morandi ha ovviamente raccontato sui suoi profili social l’ultimo lavoro. Nei reel di questi giorni infatti si vedono i due artisti in studio di registrazione, ma anche in momenti, ma anche con i familiari. Non molte parole, ma direttamente i versi del nuovo brano.

“Ciao Jova! Ti ricordi la canzone che mi hai fatto ascoltare qualche giorno fa? – aveva scritto Morandi nei giorni scorsi sui social –.Mi torna sempre in mente. Perché non la metti a posto, la concludi e proviamo a registrarla? Grazie, fratello.Ti abbraccio forte”.

E da oggi quella canzone è di tutti.

