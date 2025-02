Il ‘Balanzone’, figura originale: “Simbolo della Bologna ‘colta’. Con alcuni tratti buffoneschi”

Bologna, 25 febbraio 2025 – “Il nome ‘Balanzone’ deriva da ‘balanza’, ovvero la bilancia, simbolo della Giustizia. Dottore in legge, sempre vestito di nero con la gorgiera bianca, il baffuto Balanzone rappresenta la Bologna ’colta’, che parla in latino alto ma presenta anche tratti buffoneschi”. Così Riccardo Pazzaglia, maestro burattinaio da oltre 30 anni, descrive il Dottor Balanzone, tipica maschera bolognese - poi burattino -, protagonista del nostro podcast in tema carnevalesco.

“L’origine di Balanzone, dalla documentazione che abbiamo, risale addirittura al XVI secolo. Ma il nome era diverso: tra le maschere della commedia dell’arte, troviamo questo dottor Graziano che parla una lingua ‘aggraziata’ o ‘graziana’, tipica dei dottori dell’università più antica del mondo. Diventerà poi anche un burattino, e cambierà nomi, come dottor Scarpazzone e dottor Lombardi (nelle opere di Goldoni), prima che lo possiamo riconoscere nel nostro Dottor Balanzone”, osserva Pazzaglia.

Questi personaggi possono avere più letture, una più buffonesca tipica della commedia dell’arte e una, un poco più seriosa, come burattino. Quello che rimane costante, ad esempio, è il costume, “riconoscibile in pratica dal ’500 – continua Pazzaglia –: tutto vestito di nero con una mezza maschera che copre solo la fronte e il naso, baffoni sempre importanti, manto nero e gorgiera bianca”.

A palazzo Pepoli (via Castiglione 8), dove sabato scorso è stato inaugurato il nuovo spazio ‘Burattini a Bologna Experience’, inserito nel percorso espositivo del Museo della Storia di Bologna, tra le tantissime ’chicche’ per chi ama l’antica arte dei burattini, c’è esposta anche un esemplare di maschera in cuoio di questo tipo, appunto appartenuta a un attore teatrale. E troverete tanti esempi esemplari di burattino Balanzone: “Addirittura ce n’è uno anche vestito di bianco, ma quello è un’eccezione rispetto al canone”.