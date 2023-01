Barbieri e il caso del ristorante a San Lazzaro. Lo chef Cavolini: “In centro o in periferia mi troverò bene comunque”

Cristiano Cavolini, ex concorrente di Masterchef

Bologna, 23 gennaio 2023 - “Sto valutando a San Lazzaro, ci sono dei ristorantini...” Bruno Barbieri diventa serio: “San Lazzaro? No che non va bene, devi andare in centro, non in periferia”. Il rapido scambio di battute fra lo chef pluristellato di Medicina e l’ex concorrente di Masterchef 10, Cristiano Cavolini, durante una puntata del ‘magazine’ della trasmissione Sky andata in onda lo scorso 17 gennaio ha fatto scoppiare un caso.

Si è mossa presto, sui social, anche la sindaca Isabella Conti, con un post che ha ricevuto anche il favore del sindaco di Bologna Matteo Lepore. Sotto, la replica dello chef Cavolini replica: “Salve sindaco, io abito da 4 anni al confine tra Bologna e San Lazzaro, mi trovo bene in entrambe le città. Qui ho trovato molta ospitalità e bellissima gente, non so ancora cosa vorrò fare nella mia nuova vita da chef, se decidessi di aprire un’attività a Bologna oppure a San Lazzaro sono sicuro che mi troverei bene in ogni caso”. Dopodiché ha pubblicato una storia ironica: “Io e Barbieri abbiamo combinato dei guai senza rendercene conto!”. Insomma, per rimanere in cucina, la frittata è stata fatta.

"Il talento, in qualsiasi campo, brilla ovunque decida di mettere radice. – recita il post della Conti su Facebook – Sono molto felice che Cristiano Cavolini abbia voglia di condividere il suo talento con la mia comunità e posso dirgli che San Lazzaro lo aspetta, che l’amministrazione è al suo fianco nell’apertura del suo locale ". E continua: "Voglio sottolineare il tema del riscatto delle periferie, perché in questo momento ci sono possibilità di valorizzare talenti e produzioni delle nostre periferie e delle nostre campagne, anche con iniziative mirate sulla valorizzazione delle materie prime, pensate con i ristoratori del territorio e magari anche con lui". Isabella Conti lancia un invito anche a Bruno Barbieri: "Stiamo iniziando i lavori della Fattoria del Dono, un grande stabile in via Scuole del Farneto da ristrutturare, un luogo dove faremo agricoltura e ristorazione pubblica, con un forno del pane, e alla posa della prima pietra o alla prima semina del campo, vorrei venisse chef Barbieri".



I commenti degli utenti danno più ragione alla sindaca: “Il centro di Bologna è saturo di ristoranti. Barbieri non passeggia nel quadrilatero da un po’. A San Lazzaro ce ne sarebbe bisogno”, scrive un’utente. “Cristiano aprilo il ristorante a San Lazzaro che hai la ‘cartola’ per farti volere bene dalla gente!”, scrive un altro.