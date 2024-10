Beatrice Alemagna a Francoforte per Rodari

Bologna, 18 ottobre 2024 – L’illustratrice bolognese Beatrice Alemagna sarà ospite oggi alla Fiera del Libro di Francoforte per parlare di Gianni Rodari nell’incontro La grammatica della fantasia disegnata, dove si confronterà con la collega Olimpia Zagnoli. L’autrice di tanti iconici libri per bambini e ragazzi, che nel 2022 ha ricevuto il premio The Extraordinary Award for an Extraordinary Artist alla nostra fiera del libro per ragazzi, è tra i nomi di Italia Ospite d’onore 2024, e protagonista del nostro podcast odierno, Il Resto di Bologna, ascoltabile gratuitamente sul nostro sito e su Spotify. Un invito importante per Alemagna, che alla Buchmesse ci arriva forte di una certa fama internazionale… anche se in tanti, nel mondo editoriale straniero, la ricollegano alla Francia. L’artista ha infatti lasciato la nostra città 26 anni fa, dopo gli studi a Urbino e con la consapevolezza che il suo stile avrebbe trovato più interesse Oltralpe. Sempre a Francoforte, fino al 12 gennaio, allo Struwwelpeter Museum, si potrà visitare la mostra Bambini – Beatrice Alemagna che parte dal libro Che cos’è un bambino? del 2008. La sua ultima fatica Pepper and me le ha poi arricchito il medagliere americano: The Original Art medal le è stata riconosciuta dalla Society of Illustrators nel 2024, come già era successo nel 2017 per Un grande giorno di niente, libro di cui si parla anche nel podcast, in cui ci racconta i suoi inizi, il suo stile, il rapporto con la fantasia che per lei non è mai finito, perché continua ad alimentare il suo immaginario e spesso è per lei fonte di rifugio dal mondo.