Bologna legge Stefano Benni all’Arena del Sole: la scelta (difficile) di 10 citazioni imperdibili

Bologna, 11 settembre 2025 – “Se volete ricordarlo, leggete le opere di Stefano che vi stanno più a cuore ad amici, figli, amanti e parenti”. Detto, fatto. Bologna sabato si mobilita e leggerà Stefano Benni (scomparso a 78 anni dopo una lunga malattia), accogliendo l’invito del figlio Niclas che, in un post sui social, aveva invitato tutti alla lettura ad alta voce di Bar Sport, la Compagnia dei Celestini, Margherita Dolcevita, Terra! o le tante altre opere memorabili che l’hanno reso celebre. Nel giorno in cui si terrà anche la camera ardente di Benni nel Cortile dell’Archiginnasio in piazza Galvani 1, verrà anche aperto un microfono nel Chiostro dell’Arena del Sole dalle 12 alle 15. L’iniziativa del Comune con Emilia-Romagna Teatro Ert / Teatro Nazionale invita a chi vuole ricordare il Lupo, come lo chiamavano fan e amici, “a portare il proprio libro da casa e leggere alcune delle pagine che più ha amato, per ridare insieme voce ai personaggi indimenticabili dei suoi romanzi, alle poesie, fino alle opere meno frequentate: un omaggio festoso per mantenere viva la sua fantasia e ironia”.
Da dove si può cominciare? Difficile scegliere una citazione rispetto a un’altra, un pezzo di romanzo o una poesia, la descrizione di un personaggio stralunato o di uno spaccato di vita.
Senza pretese di completezza, vi lasciamo qui una decina di citazioni. Per ricordare Benni e ricordare soprattutto che ci mancherà.
- Per chi s’immagina Benni lassù, già s’immagina la frase che dirà a chi di dovere: “Io non so se Dio esiste, ma se non esiste ci fa una figura migliore” (Baol)
- Per i romantici, la poesia ‘Prima o poi l’amore arriva’ è irrinunciabile: A un passaggio a livello/lontano dal mondo/un giorno d’agosto assolato/un capostazione annoiato/vide a un finestrino/di un accelerato/una signora bruna/e più non lavorò/passava le serate/a guardare la luna/e i treni si scontravano/ma lui non li sentiva/prima o poi l’amore arriva
- Per gli ex romantici che si riscoprono realisti, la fulminante ‘L’amore passa’: Scusami, ho usato la nostra canzone per una nuova relazione
- Per chi crede nel destino: “Se e’ scritto che due pesci nel mare debbano incontrarsi, non servirà al mare essere cento volte più grande” (Terra!)
- Per chi arriva in ritardo e vuole farsi perdonare: “La vita del puntuale è un inferno di solitudini immeritate” (Achille Piè veloce).
- Per chi ha letto, amato, riletto e riamato ‘Bar Sport’ e continua a vedere Luisone ovunque anche se ormai le ‘paste sono diventate fighette’ (come diceva il nostro): “Al Bar Sport non si mangia quasi mai. C'è una bacheca con delle paste, ma è puramente coreografica. Sono paste ornamentali, spesso veri e propri pezzi d'artigianato. Sono lì da anni, tanto che i clienti abituali, ormai, le conoscono una per una. Entrando dicono: “La meringa è un po' sciupata, oggi. Sarà il caldo”. Oppure: “È ora di dar la polvere al krapfen”. Solo, qualche volta, il cliente occasionale osa avvicinarsi al sacrario. Una volta, ad esempio, entrò un rappresentante di Milano. Aprì la bacheca e si mise in bocca una pastona bianca e nera, con sopra una spruzzata di quella bellissima granella in duralluminio che sola contraddistingue la pasta veramente cattiva. Subito nel bar si sparse la voce: “Hanno mangiato la Luisona!”. La Luisona era la decana delle paste, e si trovava nella bacheca dal 1959. Guardando il colore della sua crema i vecchi riuscivano a trarre le previsioni del tempo”.
- Per chi, nonostante tutto, sta bene: “Non so dire se cercassi qualcosa, o se fossi inseguito: ricordo che erano tempi difficili ma io ero, per qualche strana ragione, felice”.
- Per chi vuole risentire quelle sensazioni lì: “Mi ha accarezzato i capelli e il mio cuore ha martellato così forte che ho pensato: ‘Se mi bacia muoio’. Purtroppo mi ha risparmiato (Margherita Dolcevita).
- Per chi cerca il segreto della vita e ancora non lo sa: “Lucio Lucertola festeggiò il suo settantesimo compleanno svegliandosi” (Comici spaventati guerrieri)
- Per i romantici bis, ma anche con un po’ di disincanto,ci prendiamo la libertà di un ‘medley’ tra ‘L’isola dell’amore’ e ‘Io ti amo’; Io e te partiremo/su un aereo di carta/in tre ore per passare il mare/dove il vento ci porta/un aereo di carta di giornale/che porta la notizia che/io e te siamo partiti/e non si sa dove siamo finiti (da ‘L’isola dell’amore’); Io ti amo/e se non ti basta/ruberò le stelle al cielo/per farne ghirlanda/e il cielo vuoto/non si lamenterà di ciò che ha perso/che la tua bellezza sola/riempirà l’universo...E se non ti basta/perché il tempo si fermi/fermerò i pianeti in volo/e se non ti basta/vaffanculo.