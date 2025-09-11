Bologna legge Stefano Benni all’Arena del Sole: la scelta (difficile) di 10 citazioni imperdibili

Bologna, 11 settembre 2025 – “Se volete ricordarlo, leggete le opere di Stefano che vi stanno più a cuore ad amici, figli, amanti e parenti”. Detto, fatto. Bologna sabato si mobilita e leggerà Stefano Benni (scomparso a 78 anni dopo una lunga malattia), accogliendo l’invito del figlio Niclas che, in un post sui social, aveva invitato tutti alla lettura ad alta voce di Bar Sport, la Compagnia dei Celestini, Margherita Dolcevita, Terra! o le tante altre opere memorabili che l’hanno reso celebre. Nel giorno in cui si terrà anche la camera ardente di Benni nel Cortile dell’Archiginnasio in piazza Galvani 1, verrà anche aperto un microfono nel Chiostro dell’Arena del Sole dalle 12 alle 15. L’iniziativa del Comune con Emilia-Romagna Teatro Ert / Teatro Nazionale invita a chi vuole ricordare il Lupo, come lo chiamavano fan e amici, “a portare il proprio libro da casa e leggere alcune delle pagine che più ha amato, per ridare insieme voce ai personaggi indimenticabili dei suoi romanzi, alle poesie, fino alle opere meno frequentate: un omaggio festoso per mantenere viva la sua fantasia e ironia”.

Lo scrittore Stefano Benni durante una lettura ad alta voce

Da dove si può cominciare? Difficile scegliere una citazione rispetto a un’altra, un pezzo di romanzo o una poesia, la descrizione di un personaggio stralunato o di uno spaccato di vita.

Senza pretese di completezza, vi lasciamo qui una decina di citazioni. Per ricordare Benni e ricordare soprattutto che ci mancherà.