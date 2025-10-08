Bentornato Luca Carboni: concerto a Bologna il 24 gennaio

Rilanciata dalla mostra di grande successo sul versante visivo della sua avventura artistica, l’attenzione per Luca Carboni e per le sue canzoni è tornata a essere molto forte. A questo si aggiunge il successo del duetto con Cesare Cremonini, ‘San Luca’, omaggio al luogo simbolo della sua città, Bologna, e la partecipazione ad alcuni incontri, come quello che lo ha visto protagonista insieme al cardinale Zuppi lo scorso agosto a Villa Revedin.

Per questo, dopo l’annuncia della data, che sarebbe dovuta essere unica, dell’11 novembre all’Unipol Forum di Milano, la conferma che il cantautore si esibirà sabato 24 gennaio 2026 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, è la conferma del suo ritrovato desiderio di incontrare il grande pubblico. ‘Rio Ari O Live’, si chiama il concerto, dove parole, musica e immagini si intrecciano, stesso titolo dell’esposizione delle sue opere al Museo della Musica di Strada Maggiore: una frase presa da una delle sue ballate più celebri, ’Ci stiamo sbagliando’, ritornello che ha accompagnato la carriera di Carboni, una sorta di ‘marchio di fabbrica’ che lo rappresenta.

Suonare a Bologna ha ovviamente, per lui, un significato particolare, la città è la protagonista di alcuni dei suoi brani più amati, basti pensare a ‘Bologna è una regola’ e a quella frase, "Son partito da Bologna con le luci della sera…" che introduce le rime, anche queste consegnate alla storia del miglior pop italiano, di ’Mare mare’. E ancora, "La maglia del Bologna sette giorni su sette", in apertura a un altro successo degli esordi ’Silvia lo sai’.

"Mi è sempre piaciuto girare per Bologna di notte. Giravo ascoltando musicassette con i miei provini, idee, ipotesi di nuove canzoni in embrione. Attraversavo una città tutta accesa, illuminata ma deserta. Magica. Arrivavo in centro da fuori porta. Ci entravo e ci uscivo. Senza una meta. Vivevo il contrasto tra il nuovo e il vecchio. Tra il presente e il passato, tra il moderno e l’eterno… Il viaggio magico nella mia città, il desiderio di cantarlo", ha scritto in occasione della mostra.

C’era molta attesa per l’annuncio del concerto nel grande spazio di Casalecchio, mentre non sono ancora certe le date di uscita del libro autobiografico a cui lavora da tempo, titolo da confermare ‘Luca non parlava mai’, anche queste parole estratte da ’Silvia lo sai’, che dovrebbe avere in copertina un suo dipinto. "Luca non parlava mai, c’erano le canzoni per dire tutto, bastavano quelle. Luca sono io. In questo libro che vi affido c’è la mia storia, quella oltre la musica, oltre le foto, oltre le interviste", aveva spiegato, anticipando la pubblicazione, in un post.

I biglietti per il concerto sono già in vendita su Ticketone e nei punti vendita abituali.