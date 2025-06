Bersani in concerto. Bologna, Dalla e il voto: “Grazie al medico che mi ha salvato”

Bologna, 4 giugno 2025 – Non è facile dire un “grazie, ti voglio bene”, a chiunque. Invece Samuele Bersani, due sere fa, ha inconsapevolmente trasformato il suo abbraccio verbale all’amico Carlo Fabbri in un friccicorio collettivo. Bagnato da un lungo applauso, talmente forte che gli schiaffi sui palmi delle mani si sentivano pure in mezzo al traffico di via Stalingrado.

Samuele ha ringraziato il medico che lo ha “salvato”, dal palco di chiusura del suo tour con l’orchestra a Bologna, all’EuropAuditorium. Casa sua, visto che lui sotto le Torri ci abita da 34 anni. Il medico forlivese gli aveva “consigliato un certo esame”, come ha raccontato il cantautore romagnolo facendo i solchi sul palco come Zio Paperone dentro al suo deposito, quando lui invece pensava soltanto a un “mal di schiena”. La diagnosi sarebbe stata, invece, quella di un tumore al polmone, come rivelato dallo stesso Bersani durante il primo live a Milano. E proprio la cura e la convalescenza avevano costretto l’autore di Spaccacuore a rinviare tutta la tournée, compreso il gran finale a casa sua. Chi c’era, due sere fa, ricorderà a lungo la serata come una lunga chiacchierata tra amici, sulle sedie d’estate, con un’orchestra a dare il meglio per far brillare parole e musica che hanno, sì, quel friccicorio di bellezza ed emozione.

Del resto è stato lo stesso Bersani a premetterlo: “Stasera ci saranno qui probabilmente persone che saluto, la mattina quando vado a prendere il caffè al bar”. Poi la domanda: “Ma per quanti è prima volta?”. Con tre quarti di avambracci all’aria, il tuffo è sembrato pure più rinfrescante. In grande e ciarliera forma, il cantautore ha alternato momenti sonoramente esplosivi – sempre toccante Occhiali rotti dedicata a Enzo Baldoni, giornalista italiano rapito e ucciso in Iraq nel 2004 – a momenti di condivisione con il pubblico che hanno pure evidenziato il Bersani-pensiero. Non che quella voglia di empatia fosse una novità, ma stavolta c’è finita in mezzo anche la sempre arzilla discussione su Bologna invasa dai turisti e dai ristoranti. “È un tubo digerente”, l’immagine senza appello di Bersani, “sempre più dei turisti e meno di chi ci abita”. All’invettiva è seguita un’occhiata in platea. “Oh, io le cose le dico sempre, poi l’altra volta c’era pure il sindaco qui con noi”. Due sere fa Lepore non c’era, ma sicuramente gli saranno fischiate le orecchie. Magari col suono del jingle di Braccio di ferro, ripetuto al termine del pezzo omonimo contenuto nel grande album del 1997, e alla fine del quale è contenuto un assolo di sax di Lucio Dalla che Bersani ha ampiamente ricordato con una Tu non mi basti mai tirata a lucido. “È una bellissima città e resto qui perché sento ancora Lucio”, ha sottolineato poi assieme alla criticuccia all’overtourism.

Poi il referendum e il giornalismo per voyeur, in quest’ultimo mese pieno zeppo di recap su Garlasco. “Quando ti accorgi di aver scritto delle canzoni che anticipano i tempi”, ha ribadito prima di intonare Cattiva, “chiedi un autografo all’assassino – guarda il colpevole da vicino”, il Tea cantava a squarciagola. Come su Coccodrilli e come su Lo scrutatore non votante. “Adesso c’è pure il politico non votante”, la stoccatina ai desiderata del centrodestra con l’appello. “Per il referendum andate a votare”. Senza indicazioni, un’esortazione pulita. C’è stato il tempo anche di ricordare, a margine sempre di canzoni “premonitrici” – una scappatella in un cinema porno da ragazzo, nella provincia riminese – “Con la sahariana bianca e le luci al neon mi hanno riconosciuto subito” –, e quell’esibizione da Maurizio Costanzo del 1992, quando Chicco e Spillo diventarono Spicche e Chicchi. Un abbraccio di oltre due ore, se “ti voglio bene” si dice con la naturalezza di Samuele.