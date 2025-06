Billie Eilish travolge e commuove l'Unipol Arena

Bologna, 8 giugno 2025 – L’intimità di chi sta cantando nella propria cameretta e l’energia di chi, invece, riesce a travolgere un’ Unipol Arena completamente sold out: Billie Eilish torna in Italia sei anni dopo l’ultima data a Milano, per la prima volta a Bologna, davanti a quindicimila fan che – un anno fa – esaurirono tutti i biglietti in pochi minuti dall’annuncio dell’“Hit Me Hard and Soft: the Tour”, dedicata all’omonimo album, che in un solo anno ha scalato tutte le classifiche mondiali. Tra brani iconici spopolati in radio e sui social, e altri più di nicchia, la cantante americana classe 2001 ha travolto l’Unipol con uno show davvero eterogeneo.

La scaletta, infatti, ha attraversato diverse sonorità, con ritmi dance che hanno fatto scatenare il pubblico e ballad lente, emozionanti e toccanti. Il concerto è stato aperto da Tom Odell, acclamato dal pubblico durante tutte le sue esibizioni, fino alla sua iconica “Another Love”. “È la mia prima volta a Bologna, ed è davvero stupenda”, ha detto ringraziando la città. Travolto dagli applausi, lascia il palco – ed è a quel punto che entra lei. Un enorme cubo bianco illumina la scena, e da una piattaforma sospesa al di sopra di esso, appare Billie Eilish, accolta da un’ovazione.

Le note energiche di “Chihiro”, uno dei brani più noti dell’ultimo album, danno il via allo show, poi la scaletta prosegue tra i successi di Hit Me Hard and Soft e brani degli anni passati, tutt’altro che dimenticati: da “Bad Guy” a “Ocean Eyes”, “Therefore I Am”, “Bury a Friend”. Passato e presente, e un’alternanza di ritmi dance e atmosfere intime: il primo minuto di “When the Party’s Over” è stato eseguito con un delicatissimo loop di voce, in un silenzio assoluto dopo la richiesta della cantante. Poi canzoni eseguite solo chitarra e voce in acustico, momenti in cui Billie Eilish era semplicemente seduta per terra sul palco, a pochi metri dal suo pubblico, e canzoni che hanno commosso tutti.

Ma Billie Eilish ha fatto anche ballare tutta l’Unipol, danzato sospesa in aria su una piattaforma, suonato la chitarra elettrica, guidato il pubblico in coreografie, è scesa tra la platea per dare il cinque ai fan in prima fila, con un’energia e freschezza che riflettono a pieno i suoi ventitrè anni. Giochi di luci e fuochi, video coloratissimi sui maxischermi, torce accese, coreografie: uno show spettacolare sotto ogni punto di vista. Dopo due ore di concerto, i ringraziamenti: ai genitori, al fratello, alla band, ai tecnici, a Tom Odell e, naturalmente, al pubblico e a Bologna: “Sono felicissima di essere di nuovo in Italia, e tra l'altro questa è la mia prima volta in questa città: grazie mille a tutti, Love you so much.” Gran finale con uno dei brani più amati del nuovo album, “Birds of a Feather”, tra una pioggia di coriandoli e applausi e urla dei fan.