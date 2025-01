Bol On Ice 2025, le stelle dei pattini danzano sul ghiaccio tra sport e magia

Bologna, 6 gennaio 2025 – “Un connubio tra emozione, sensazione e tecnica”, per i campioni europei Marco Fabbri e Charlene Guignard; “energia, trasporto e suscitare interesse per avvicinare sempre più persone al mio mondo”, per la stella, fuoriclasse per eccellenza, Ilia Malinin (foto). E “stupore e felicità, sempre con il sorriso nonostante le difficoltà” per Matteo Guarise e Lucrezia Beccari, campioni europei nella specialità di coppia. Messaggi forti trapelano dalle esibizioni, artistiche e sportive, di Bol On Ice, che incanta l’Unipol Arena e il pubblico - sold out - nella serata che raduna le eccellenze del pattinaggio artistico sul ghiaccio in un’atmosfera magica e teatrale. Le luci si abbassano e la pista diventa il palcoscenico delle stelle italiane e internazionali, che in singolo o in coppia, danno vita a diversi repertori che mettono in luce tecnica, perfezione e movimento.

Tutto esaurito per lo spettacolo con i fuoriclasse italiani e internazionali. Luci, musiche e canzoni nella magia delle evoluzioni (foto Schicchi)

Ad aprire lo show, Fabbri e Guignard, con una performance fresca e allegra. Poi, spazio ai giovani pattinatori, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, che sognano di diventare come i loro idoli. È una bimba, tra le più piccole dei duecento in pista, a chiudere la coreografia di Carol Buelloni. E il pubblico si infiamma e si commuove con l’esibizione di Ornella Messan, sulle note di Canta Ancora di Arisa, in omaggio ad Andrea Spezzacatena. I talenti si susseguono e fluiscono sul ghiaccio a ritmo di musica. Il calore degli spettatori aumenta e la magia del pattinaggio prende vita, oltre due ore di spettacolo che interseca altre discipline. Ospite d’onore, l’artista star di Notre Dame De Paris e autore de ’I Tre Moschettieri’, che sarà sotto le Due Torri ad aprile, Giò Di Tonno che trasforma l’Unipol in un palcoscenico. La sua voce è la colonna sonora per la performance collettiva degli atleti. Poi, cala il silenzio per accogliere il campione del mondo Ilia Malinin. Un’esibizione che toglie il fiato, con evoluzioni, giri e salti dell’unico al mondo a eseguire il quadruplo Axel.

10 foto La star della serata, il campione del mondo Ilia Malinin. Soddisfatto l’organizzatore Fabio Signorini (nella foto all'interno della gallery con Gianmaria Manghi e Danila Chiarini)

L’eleganza della disciplina si sprigiona con la coppia formata da Rebecca Gherardi e Filippo Ambrosini, che incarnano complicità, eleganza e raffinatezza. Energia, felicità e stupore sono le parole chiave per Guarise e Beccari. Il duo campione europeo si esibisce in una performance originale e diversa dal loro classico repertorio, accompagnati dalla voce di Giò Di Tonno in Canta Mia Esmeralda: Beccari, infortunata, si esibisce senza pattini, trasportata tra le braccia di Guarise. Il pubblico sorride e si emoziona alla vista della complicità e della eleganza di due campioni che sanno affrontare le difficoltà trasformandole in arte. Infine, i campioni Fabbri e Guignard donano agli spettatori un duo emozionante, che tocca le corde dell’amore.