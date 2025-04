Bologna e il Dalai Lama: simposio speciale a 35 anni dalla laurea honoris causa

Bologna, 11 aprile 2025 – Era il 13 maggio 1990. L’Alma Mater festeggiava il nono centenario dell’Università e a Bologna venne invitato il XIV° Dalai Lama per la cerimonia di consegna della laura honoris causa in Pedagogia. Un momento rimasto impresso nella storia accademica (e non solo) della città, a cui quattro anni più tardi fece seguito il ritorno del capo spirituale del buddhismo tibetano per la lectio magistralis in tema di diritti umani nell’Aula Magna di Santa Lucia. Poi la cittadinanza onoraria votata all’unanimità dal Consiglio comunale nel 2008. Insomma, un rapporto forte e intenso, che domani – a 35 anni dalla laurea – sarà celebrato con un simposio in occasione dei 90 anni che il Dalai Lama compirà quest’anno. L’appuntamento è alle 15 a Palazzo Fava Marescotti, nel Salone del Camino messo a disposizione dalla Croce Rossa. Così Jamtse Ling Centro Rimé, l’Associazione Italia-Tibet, la Comunità Tibetana in Italia e l’Unione Buddhista Italiana ringraziano la Regione e l’Alma Mater per avere concesso il patrocinio all’evento.

A raccontare nella puntata di oggi del podcast gratuito Il Resto di Bologna (da ascoltare qui sul nostro sito o sulle principali piattaforme, come Spotify e Google Podcast) il rapporto tra il Dalai Lama e Bologna è Paolo Roberti di Sarsina, presidente di Jamtse Ling Centro Rimé: al simposio parteciperanno anche Thinley Chukky, rappresentante del Dalai Lama del Tibet Bureau di Ginevra, Antonello De Oto (ordinario di Diritto ecclesiastico dell’Alma Mater), Claudio Cardelli (presidente dell’Associazione Italia-Tibet), Piero Verni (presidente dell’Associazione ‘The Heritage of Tibet’), Sonam Dorjee Delek (Comunità Tibetana in Italia), Lucia Landi (presidente dell’Istituto Lama Tzong Khapa), Maria Grazia Maffia (direttore del Centro Cenresig) e Cosetta Mengoli (direttore del Centro Dharmakaya).