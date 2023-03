Bologna, il nuovo libro di Valeria Tonini

Valeria Tonini

Bologna, 9 marzo 2023 - Sono entrata in una sala operatoria più di quarant’anni fa e da lì non sono più uscita. È stato un grande amore», dice Valeria Tonini. Lo è stato per lei – che è un chirurgo bolognese – un grande amore; e lo è per Lisa, la protagonista del suo Un amore in lista d’attesa. Edito da Pendragon, il nuovo romanzo di Tonini sarà presentato domani alle 18,30 alla Coop Ambasciatori. Un incontro casuale tra Jean-Louis, noto scrittore newyorkese, e Lisa, ribelle chirurga di un ospedale di Parigi, riapre una lunga e tormentata storia d’amore, nata sui banchi di scuola e mai conclusa. È l’inizio di un concitato succedersi di eventi che porterà i protagonisti a riflettere sul senso della vita e delle loro scelte. Nello scorrere della trama cercheranno di raggiungere quella vita perfetta che hanno sempre sognato.

Fra le righe della storia della amore, però, Tonini affronta anche temi di interesse sociale. Come i retroscena del mondo universitario e chirurgico, i problemi della sanità e l’importanza della prevenzione. Ci sono «i lati belli, eroici e quelli meno belli e meno eroici – conferma –. Su quello che potremmo chiamare il palcoscenico della chirurgia, i medici assomigliano anche al dottor Tersilli». Il fantastico ma avidissimo personaggio di Luciano Salce, ‘primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue’, interpretato magistralmente da Alberto Sordi. «Un vero e proprio manuale di chirurgia – aggiunge Tonini –, che potrà esservi d’aiuto in caso di necessità. Ho cercato di fornire un po’ di informazioni sul percorso diagnostico e terapeutico delle patologie addominali più frequenti». Ricercatrice dell’Università di Bologna, Tonini è una delle poche donne italiane con un ruolo universitario nel campo della chirurgia. Più di settemila interventi chirurgici, con un incarico di alta specializzazione per il trattamento chirurgico d’urgenza delle patologie oncologiche addominali e una laurea honoris causa all’Università di Tirana.