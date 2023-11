Bologna, quelle donne straordinarie del ‘900

Bologna, 10 novembre 2023 - Rivelare le vite delle donne del passato per illuminare la storia contemporanea. Si può riassumere così l’obiettivo di STRA 900ER: figure di donne del ‘900 in Emilia-Romagna, che fino al 21 dicembre giungerà all’apice della sua terza edizione. Il progetto, curato dall’Associazione Yukali ASP e sostenuto dalla Regione, quest’anno prende vita grazie alle nuove partnership con la Fondazione Argentina Altobelli e con il Centro di documentazione donna Modena. Attraverso spettacoli teatrali, podcast e un concorso letterario, verranno raccontate le storie di donne che, nel corso del Novecento, hanno lavorato per i diritti di tutte, diventando esempi e pioniere della cittadinanza attiva locale.

La prima tappa sarà domani, 11 novembre, all’Oratorio San Rocco di Bologna, dove andrà in scena Il Fronte delle Donne di e con Simona Sagone. Ambientato a Bologna, durante la Prima Guerra Mondiale, lo spettacolo presenta cinque figure femminili che si sono rese protagoniste della vita politica e sociale del Paese. Un altro appuntamento teatrale è il 16 dicembre a Modena, presso la Sala R. Bergonzoni, Casa delle Donne, che ospiterà Adriana Lodi: Raccontami una Favola vera, la biografia della politica italiana che ha avviato i primi nidi pubblici e comunali nel territorio bolognese. Con la drammaturgia di Laura Branca e l’interpretazione di Simona Sagone e Sara Graci, sarà possibile vederlo anche a Bologna, il 29 dicembre, al Teatrino del Baraccano, e a Medicina, il 20 dicembre, nella Sala del Suffragio del Teatro. Intanto, è ancora aperto il concorso letterario Oggi racconto io: figure di donne del ‘900 in Emilia Romagna. I partecipanti dovranno inventare una fantastoria, mescolando invenzione e realtà, per raccontare le vicende di una figura femminile che sia stata significativa per la storia della Regione. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 21 novembre e il regolamento può essere consultato attraverso il sito www.youkali.it. Dopo la chiusura delle candidature, si terrà la premiazione il 21 dicembre, a Palazzo D’Accursio. A seguito, verrà presentato Una politica per tutte: 7 donne dalla vita straordinaria, altro progetto curato dalla Fondazione. Si tratta una serie di podcast, che raccontano donne forti che hanno lottato contro le ingiustizie, unendo la memoria storica alla riflessione politica.