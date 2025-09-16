Boss in incognito 2025, Elettra Lamborghini irriconoscibile: la trasformazione per il docu-reality

Bologna, 16 settembre 2025 - Al via la nuova stagione di Boss in incognito, ma con una conduttrice d’eccezione. Elettra Lamborghini, cantante, volto televisivo ed erede della storica famiglia di imprenditori made in Bologna, ha debuttato ieri sera in prima serata su Rai 2.

Dopo il successo internazionale, musicale e in Italia anche televisivo, Elettra si misura ora con la conduzione di un format originale e innovativo, che unisce intrattenimento ed emozione, raccontando il mondo del lavoro italiano da un punto di vista insolito.

Obiettivo? Mostrare, attraverso l’esperienza diretta e sotto copertura dei capi d’azienda, la realtà quotidiana del lavoro, valorizzando i dipendenti e facendo emergere criticità e punti di forza nascosti.

Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, è la versione italiana del format britannico Undercover Boss. Si tratta di un docu-reality, dove al centro della trasmissione c’è un esperimento sociale: un imprenditore accetta di travestirsi (foto) e assumere una nuova identità per calarsi nei panni di un dipendente della propria azienda. Grazie al trucco e al supporto della produzione, il boss diventa irriconoscibile e si presenta ai lavoratori come un nuovo assunto o un partecipante a un presunto documentario sul lavoro.

Durante l’esperienza, il boss svolge mansioni comuni, conosce da vicino la realtà quotidiana dell’impresa e ascolta le storie dei dipendenti. Alla fine della settimana, la rivelazione: i lavoratori scoprono di aver affiancato il loro capo in incognito, in un momento carico di emozione e spesso accompagnato da premi o riconoscimenti. Lanciato nel 2014 su Rai 2, Boss in incognito ha avuto nel tempo diversi volti alla conduzione: da Costantino della Gherardesca a Flavio Insinna, fino a Nicola Savino e Gabriele Corsi. Dal 2020 al 2025 il programma è stato guidato da Max Giusti, mentre dall’undicesima edizione il testimone passa a Elettra Lamborghini.

La nuova edizione segna un cambio di passo importante, a partire dalla presenza di un volto pop, come quello di Elettra, che sicuramente porterà freschezza a un format già consolidato. La novità non riguarda però solo il nome della conduttrice: oltre ai boss aziendali, anche Elettra entrerà sotto copertura, assumendo un’identità fittizia e cimentandosi nelle attività quotidiane dei lavoratori. Accanto a lei, in alcune puntate, saranno coinvolti anche ospiti e “talenti esterni” che si presteranno al gioco del travestimento, aggiungendo un elemento di sorpresa inedito. Per non svelare subito la vera natura del programma ai dipendenti, la produzione utilizzerà come copertura un finto format intitolato "Job Deal", dedicato al reinserimento professionale. Un escamotage già sperimentato in passato, ma ora reso parte integrante della narrazione.

Classe 1994, Elettra Lamborghini è una delle figure più popolari del panorama musicale e televisivo italiano. Lanciata come cantante con brani che hanno scalato le classifiche estive, ha partecipato come co-conduttrice al Festival di Sanremo e a numerosi programmi televisivi, distinguendosi per la sua energia e pungente ironia. Felicemente sposata con il dj Afrojack, è oggi uno dei volti più amati e seguiti del panorama pop e social. Oltre al successo artistico, Elettra porta con sé il peso di un cognome noto in tutto il mondo: è infatti figlia di Tonino Lamborghini e nipote di Ferruccio, fondatore della celebre casa automobilistica. Una tradizione familiare radicata in Emilia Romagna che oggi si intreccia con il suo percorso personale, fatto di musica, spettacolo e anche conduzione televisiva.

Con il debutto a Boss in incognito, la star bolognese aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera, mostrando un lato più vicino al racconto sociale e al mondo del lavoro, senza rinunciare alla sua personalità vivace e al suo stile riconoscibile.

Sul suo profilo Instagram, non a caso, Lamborghini ha condiviso un assaggio del travestimento (video) che l’ha portata sotto copertura, presentandosi al pubblico come “Ramona”. Nel post scrive: “Vi presento Ramona! Che dite mi avreste riconosciuta?! Ci vediamo questa sera (ieri, ndr) su Rai 2 ore 21:20 con la mia prima puntata. Un programma che per me è stato una scoperta... storie meravigliose ed emozionanti... ogni puntata che registriamo non vi dico quanto mi commuovo ad ascoltare le loro storie. Spero vi piaccia a stasera”. Parole che raccontano l’impatto emotivo di questa nuova avventura televisiva e la volontà della star bolognese di condividere con il pubblico un’esperienza capace di unire intrattenimento e umanità.

Il nuovo ciclo di Boss in incognito prevede otto puntate in totale, distribuite in due tranche: quattro in autunno 2025 e quattro nel 2026. La prima puntata è andata in onda ieri sera, lunedì 15 settembre 2025, alle ore 21:20 su Rai 2.

La prima puntata è ambientata in Campania, all’interno dell’azienda agricola San Salvatore, eccellenza agroalimentare del territorio, dove il boss protagonista dovrà affrontare prove in incognito tra campi, stalle e lavorazioni, vivendo dall’interno la realtà dei propri dipendenti.