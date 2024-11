Bressanini: “Doctor Newtron è tornato”

Bologna, 14 novembre 2024 – “I miei genitori mi regalarono ‘il piccolo chimico’ e fu allora che la mia passione per la scienza, e per la chimica in particolare, fece il salto definitivo. A scuola i compagni mi chiamavano ‘lo scienziato pazzo’”. Dario Bressanini racconta così la scintilla che accese in lui l’amore per esperimenti, numeri e formule, portandolo a diventare docente universitario e divulgatore scientifico da mezzo milione di follower su YouTube. Domani, Bressanini sarà alle 18 alle librerie Feltrinelli di porta Ravegnana a presentare Il club del Doctor Newtron (Feltrinelli Comics), dove l’autore – complici le illustrazioni del bravo Luca Bertelé – rispolvera il suo supereroe capace di trasformare gli elementi (dal rame al ferro, dall’ossido all’azoto, ad esempio) e, attraverso le sue avventure, ripercorre una serie di tappe fondamentali della storia scientifica. Il passaggio del professore sotto le Due Torri è l’occasione per averlo ospite nella puntata di oggi de Il resto di Bologna, il podcast della redazione locale che potete ascoltare sul nostro sito e sulle principali piattaforme audio, come Spotify.

Bressanini, ci racconta chi è il Doctor Newtron?

“È un fisico nucleare che ottiene dei poteri e decide di diventare un supereroe: in questo nuovo libro, che contiene parti saggistiche e pagine di fumetto, lo uso per raccontare alcune ‘svolte’ scientifiche del passato della storia”.

Ci fa qualche esempio?

“Ripercorro le epidemie di poliomelite e lo sviluppo dei vaccini e della lotta fra Salk e Sabin, racconto poi chi era Wernher Von Braun, ingegnere aerospaziale tedesco che ha lavorato per mandare i primi americani sulla luna, ma che era stato membro del partito nazista e aveva sviluppato i missili V2 con cui fu bombardata Londra”.

Scienza e nuvole parlanti: come nasce questo binomio?

“Ho sempre letto fumetti fin da piccolo, mia mamma mi comprava il Corriere dei ragazzi, mio nonno mi portava Topolino, poi scoprì i supereroi. Di pari passo è progredito l’interesse per la scienza”.

Da docente, è più difficile insegnare ai ragazzi oggi o 15-20 anni fa?

“Di sicuro è più difficile mantenere alta la soglia di attenzione per tutta la lezione, stimolandoli, anche perché spesso si tratta di argomenti complessi e noiosi”.

Dopo che avrà presentato il libro, cosa farà a Bologna?

“Nella vostra città vengo spesso e volentieri: il fatto che si mangi molto bene gioca un ruolo decisivo (ride, ndr). Andrò a fare un giro nelle mie trattorie preferite: la mia cena è un piatto di tagliatelle al ragù come primo, e mezza porzione di tagliatelle al ragù come pietanza... ”.