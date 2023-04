Brooklyn Beckham e il ragù alla bolognese: “E’ perfetto con un tappo di sughero in pentola”

Bologna, 10 aprile 2023 - Il perfetto ragù alla bolognese? Te lo spiega nientemeno che Brooklyn Beckham come si fa: il figlio di David e Victoria Beckham, 24 anni, posta sul suo profilo Instagram due immagini mentre prepara il sugo, con un ingrediente segreto e infallibile (almeno secondo lui): un tappo di sughero in pentola.

Il 'rampollo', sul proprio profilo Instagram è seguito da 15,1 milioni follower Brooklyn e a qualcuno non è sfuggito il famigerato tappo, come riporta The Indipendent. Gli scatti sono dello scorso 29 marzo. Si spreacano i commenti: in diversi danno ragione all'appassionato food influencer affermando che altri chef esperti usano i tappi di vino quando cucinano la carne per renderla più tenera. Ma la maggior parte si mostrano perplessi. Allora Brooklyn posta uno screenshot con allegato un articolo del Naples Daily News in cui verrebbe spiegato che “l’aggiunta di tappi per vino aggiunti al liquido di cottura assicura un piatto più tenero”. E questo varrebbe anche per il pesce, specialmente per il polpo.

E questo varrebbe anche per il pesce, specialmente per il polpo. “Spesso infatti, si hanno problemi con la cottura del polpo, molto delicato, che può risultare gommoso o duro. Per questo oggi vogliamo svelarvi questo piccolo trucchetto, per realizzare un insalata di polpo da leccarsi i baffi. Il trucco consiste nell’usare un tappo di sughero per cuocere il polpo, aggiungendolo all’acqua di cottura e lasciandolo per tutto il tempo. In questo modo, il polpo si cuocerà mantenendosi morbido e gustoso”, scrive il sito checucino.it. Non tutti, però, sono d’accordo.