Lo chef Bruno Barbieri a Ballando con le Stelle 2023?

Bologna, 23 agosto 2023 - Da Medicina a Masterchef, da 4 Hotel a Ballando con le Stelle. Bruno Barbieri, lo chef bolognese 7 volte stelle Michelin e ormai star amatissima della televisione, pare sia uno dei prossimi concorrenti del noto programma Raiuno condotto da Milly Carlucci.

Insomma, dalle stelle Michelin a quelle del ballo è un attimo; e chissà se ne uscirà fuori “mappazzone” o se, al contrario, lo chef conquisterà anche i giudici di Ballando con doti coreografiche nascoste. Stando alle indiscrezioni, infatti, per la diciottesima edizione protagonisti insieme allo chef di Medicina ci sarebbero anche Simona Ventura e Teo Mammucari.

Ballando con le Stelle: le indiscrezioni

Uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano sta per tornare sul piccolo schermo, e come sempre cresce l’attesa per conoscere quale noto volto ci delizierà con le prove di ballo. Quest’anno, pare che Milly Carlucci abbia convinto alcuni vip amatissimi della tv, come il comico Teo Mammucari, la conduttrice tv Simona Ventura e lo chef emiliano volto di MasterChef Bruno Barbieri. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione. La notizia, trapelata sui social, non è stata infatti confermata da nessuno. Ad ogni modo, se così dovesse essere, sarà curioso vedere uno degli chef e critici più temuti d’Italia essere giudicato per le sue doti ballerine.

Sempre dai social, cicaleggia anche il nome di Damiano Carrara, pasticcere di Bake off Italia, come uno dei prossimi concorrenti.

Quello che è certo, invece, è che Selvaggia Lucarelli parteciperà alla prossima edizione. Lo ha confermato la stessa giornalista in un’intervista per il settimanale Chi.

Bruno Barbieri story

“Fatemi capire cosa possiamo fare in Sicilia con tutti i meravigliosi ingredienti che ci sono là, da quelle parti”. Così, lo chef pluripremiato Bruno Barbieri racconta ai suoi follower come preparare una Caponata dopo una sosta in Sicilia (almeno così dice nel video Instagram). Di strada Barbieri ne ha fatta molta, e oggi può vantare di essere uno dei volti più amati del pubblico Italiano.

La sua personalità eccentrica e magnetica è infatti un mix di caratteristiche che ha conquistato un po’ tutti. Severo, esigente, esteta; mattatore fuori, ma tanto riservato sulla vita privata di cui però emerge sotto sotto un cuore caldo, sincero ed emiliano. Barbieri non ha mai nascosto il legame con la sua terra, anzi è alla base dei suoi piatti.

Lo chef ha raccontato varie volte il ricordo della cucina della nonna che lo ha accompagnato in tutte le sue esperienze in cucina da Milano Marittima, alla Locanda Solarola a Castel Guelfo, al Trigabolo di Argenta fino a Fourghetti di Bologna. Ma è il 2011 l’anno chiave che trasforma lo chef, che nel frattempo si è guadagnato 7 stelle Michelin, in una star della televisione italiana. Accettando il ruolo di giudice al programma tv MasterChef Italia, Bruno Barbieri diventa volto amatissimo sia in televisione che sui social.

E chissà se quest’anno lo vedremo esibirsi in leggiadri passi di danza sotto gli occhi impassibili dei giudici di Ballando con le Stelle come Selvaggia Lucarelli o Ivan Zazzaroni.

Quando inizia Ballando con le Stelle 2023

La prossima edizione di Ballando con le Stelle andrà in onda in prima serata su Raiuno da sabato 21 ottobre, quando le riprese di MasterChef Italia saranno concluse. La finalissima, invece, andrà in scena pochi giorni prima di Natale, quindi sabato 23 dicembre.