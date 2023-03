Bruno Barbieri taglia i capelli al vincitore di Masterchef Edoardo

Bologna, 4 marzo 2023 – Et voilà, “delle belle tagliatelle”. Bruno Barbieri rasa i capelli – per scommessa – a Edoardo, vincitore di Masterchef 2023, e anche qui parte il riferimento alla cucina emiliana.

Giovedì sera, proprio pochi istanti dopo l’urlo fatidico del nome di Edoardo Franco sulla formula “il vincitore è…”, lo chef bolognese aveva dato appuntamento in Piazza Duomo a Milano al trionfatore del cooking show Sky prodotto da Endemol Shine Italy. Detto, fatto.

Stamattina, Chef Bruno e il dodicesimo MasterChef italiano si sono ritrovati intorno a mezzogiorno – rigorosamente in diretta sui social – all’ombra della Madonnina e sotto un sole primaverile, in mezzo a un sorprendente e calorosissimo bagno di folla, per mantenere la promessa creando, un vero e proprio specialissimo negozio di coiffeur a cielo aperto in una location speciale: Edo seduto su uno sgabello, “Chef Barbieri Barbiere” (come è stato ribattezzato dal pubblico sui social) con in mano forbici, pettini, un rasoio elettrico e anche una mantella da barbiere, e intorno a loro centinaia di persone in attesa del tanto atteso taglio.

Ed ecco, in pochi minuti, la nuova versione di Edoardo, con un mullet rivisitato che vira verso un originalissimo caschetto. La reazione del nuovo MasterChef italiano è ovviamente urlata in coro da lui e dalla folla, la stessa formula usata come incitamento durante tutta l’edizione: “Dajeeee!”.