Bologna, Bruno Barbieri all’ex concorrente Masterchef: “Aprire un ristorante a San Lazzaro? No, meglio il centro”

Bruno Barbieri durante la puntata del magazine di Masterchef

Bologna, 21 gennaio 2023 – “Sto valutando a San Lazzaro, ci sono dei ristorantini...” E il volto di Bruno Barbieri si incupisce: “San Lazzaro? No che non va bene, devi andare in centro, non in periferia”. E’ il rapido scambio di battute fra lo chef pluristellato di Medicina e l’ex concorrente di Masterchef 10, Cristiano Cavolini, durante una puntata del ‘magazine’ della nota trasmissione televisiva Sky andata in onda lo scorso 17 gennaio.

L’ex concorrente e l’inflessibile giudice si ritrovano dopo un po’ di tempo, e Cavolini racconta di aver fatto in questi anni “lo chef a domicilio”. “Porto ‘Casa Cavolini’ (il nome dell’attività, ndr) a casa della gente, ed è bellissimo”.

E poi arriva la domanda di Barbieri, su quello che è un po’ il vero sogno di ogni concorrente: “Ma non dovevi aprire un ristorante?”. E Cavolini spiega di essersi un po’ bloccato: “Non sono tanto coraggioso, ma sto valutando qualcosa a San Lazzaro”.

E’ a quel punto che il super chef pare ‘bocciare’ un po’ il sogno del concorrente. “Sbaglio posto?” Chiede Cavolini. E Barbieri: “Certo che sbagli posto dai, a San Lazzaro. Devi andare in centro, non in periferia, vicino al cimitero”.

La risposta: “Eh ma il centro...” Poi la conversazione finisce lì, con una risata di entrambi, che tornano a concentrarsi sui fornelli. Il consiglio di Barbieri verrà seguito?