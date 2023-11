C’era una volta Buffalo Bill: il suo circo sotto i portici

Bologna, 7 novembre 2023 – La sera del 22 marzo 1890, Buffalo Bill arrivò a Bologna, e alloggia all’Hotel Brun, che allora sorgeva alla fine di via Ugo Bassi. Risse per i biglietti, grande attesa e inevitabile codazzo di curiosi che seguivano William Frederick Cody e il suo ‘circo’ del West come se fossero vere rockstar.

Chi l’avrebbe mai detto! Buffalo Bill, uno dei personaggi più controversi della Storia a stelle e strisce a cavallo tra XIX e XX secolo, portò per ben due volte a Bologna il suo spettacolo folkloristico fatto di cowboy e indiani. Nell’ultima parte della sua carriera, infatti, Cody diventò attore e impresario teatrale, sviluppando nel 1883 una idea allora vincente: uno show circense in cui venivano ricreate rappresentazioni western, fra cui la battaglia di Little Bighorn, quella dove i soldati americani furono sconfitti dagli indiani e dove trovò la morte il generale Custer.

Dopo i successi americani e quelli europei, il Buffalo Bill’s Wild West, fece tappa a Bologna dal 23 al 30 marzo del 1890, ospitato nel prestigioso ippodromo Zappoli, fuori porta San Felice. Ed è proprio questo episodio al centro della puntata di oggi del nostro podcast ‘il Resto di Bologna’, che racconta curiosità e personaggi legati alla città, e si può ascoltare gratuitamente sul nostro sito (inquadrando il QR Code che trovate in prima pagina di cronaca) oppure sulle piattaforme audio più diffuse, come Spotify, Google e Apple Podcasts.

La ‘macchina’ dell’intrattenimento organizzata da Cody era imponente e complessa: più di 800 uomini e 500 cavalli viaggianti su treni speciali. Le spese, tra salari e mantenimento di animali, pare toccassero le 8.000 lire giornaliere, una follia. La critica – che allora forse era meno generosa di adesso con le star hollywoodiane – non fu tenera: le critiche bersagliarono in particolare il mancato uso completo dello splendido impianto dell’ippodromo bolognese – uno dei migliori in Italia in quel periodo – limitato da un lato da una struttura ad anfiteatro che rendeva le corse dei cavalieri di Buffalo Bill troppo brevi.

Ma si sa, la critica del settore spesso non ha gli stessi gusti del pubblico: il successo fu grande e Cody incassò bene, tanto da tornare in città nel 1906. Questa volta, a far da teatro allo spettacolo furono i Prati di Caprara, una zona verde che forse meglio si adattava alle caratteristiche dello show. Anche qui grande dispiegamento di forze, con un campo base enorme, recitato con 30 chilometri di corda, e grande successo per Buffalo Bill e la sua crew. E, in entrambe le occasioni, i bolognesi poterono assaggiare uno snack allora inedito per gli europei, i pop corn.