Carl Brave accende piazza Santo Stefano a Bologna

Bologna, 23 aprile 2025 – Una folla di ragazzi si è riunita in Piazza Santo Stefano per assistere al flash live di Carl Brave (video), annunciato dallo stesso cantante romano sui social poche ora prima. Carl Brave ha regalato al pubblico un momento unico e inaspettato, esibendosi nei suoi brani più iconici e offrendo qualche spoiler del nuovo album Notti brave amarcord, in uscita domani a mezzanotte.

Il rapper in piazza Santo Stefano a Bologna circondato dai fan

Dopo il lancio del singolo Morto a galla lo scorso 28 marzo, l’artista è pronto a pubblicare l’intero progetto, e Bologna ha risposto con grande affetto: cori, balli e mani alzate hanno accompagnato le note delle sue canzoni, diffuse nella suggestiva cornice di Piazza Santo Stefano.

“Oggi, oltre alle mie canzoni vecchie, vi faccio ascoltare anche delle tracce del nuovo disco che esce domani, Notti brave amarcord, che sarà molto rap, crudo e genuino”. Con queste parole, Carl Brave ha dato il via all’esibizione, aprendo proprio con Morto a galla, seguito da due tracce inedite del nuovo album: Isola Tibertina e Paure. Il live è poi continuato con i suoi successi più amati, cantati in coro dal pubblico: da Makumba a Chapeau, fino a Vita.

Tra i presenti oggi pomeriggio c’era chi lo segue fin dall’inizio: “Ha accompagnato la mia adolescenza e oggi sono molto felice di essere qui”. Qualcuno è arrivato in gruppo con le amiche, altri in coppia, per ascoltare insieme le sue canzoni più romantiche. Un fan racconta: “Carl Brave è stato il mio primo concerto e non ho mai smesso di seguirlo, non potevo mancare!”. Durante il live c’è stato anche un simpatico siparietto con il pubblico: a causa di un breve problema tecnico, l’artista si è intrattenuto con i fan, chiedendo loro di raccontare la propria giornata. Un pomeriggio di sole, nel cuore di Bologna, si è così trasformato in un momento di sorrisi, unione e condivisione.

Dopo l’esibizione, Carl Brave si è trattenuto a lungo con i fan per scattare foto e firmare autografi, nell’ambito del suo “flash tour” che lo ha visto protagonista a Milano il giorno prima di Bologna, e che oggi farà tappa a Roma. L’uscita di Notti brave amarcord sarà seguita da un tour nei club in partenza questo autunno, che lo riporterà a Bologna il 24 ottobre all’Estragon.