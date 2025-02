Carnevale a Bologna, quali sono le maschere più note della città

Bologna, 28 febbraio 2025 – Archiviato Giovedì grasso, il Carnevale è entrato nelle sue fasi clou. Una ghiotta occasione per parlare delle maschere bolognesi.

Sì, perché oltre Balanzone c’è di più, come raccontiamo nella puntata di oggi del nostro podcast il Resto di Bologna. Sarà ancora una volta Riccardo Pazzaglia, custode della tradizione dei burattini– ora anche De.Co – a svelarci origine e curiosità delle nostre teste di legno.

Che ora hanno anche un loro spazio fisso a Palazzo Pepoli, Burattini a Bologna Experience (per la programmazione: sito burattiniabologna.it).

“A Bologna le maschere sono presenti tutto l’anno grazie al teatro dei burattini che io rappresento – spiega –. Dopo che Napoleone vietò ai teatranti di coprirsi il volto, anche i burattinai inventarono nuovi personaggi”.

Ci racconti.

“Il primo citato è Fagiolino, Fasulein. Il nome richiama il fagiolo , alimento spesso presente assieme alla polenta nei piatti poveri di un tempo. Fagiolino è paladino di giustizia, rappresenta il riscatto popolare, un super eroe alla Robin Hood che usava il bastone contro i prepotenti. Si caratterizza come burattino bolognese già alla metà del 700, grazie al burattinaio Cavallazzi di Corte Galluzzi. Poi si cercò una spalla comica”.

Sganapino?

“Nacque nel 1877, grazie al burattinaio Augusto Galli. È l’altra faccia della medaglia della bolognesità popolare. Sganapino è più ’ridanciano’, mette in ridicolo le gesta di fagiolino. Queste figure ricordano la coppia comica che troviamo ancora, ad esempio, in Ficarra e Picone. È di fatto un’eredità dal teatro arcaico, poi della tragedia greca e dalla commedia dell’arte. Fino al cinema, alla tv e al circo, con il clown Augusto e clown Bianco”.

Altri personaggi?

“Solo due anni prima di Sganapino è nato Flemma, che ho riportato alla ribalta: un tempo allungava le commedie, oggi lo leghiamo all’attualità, come la città trenta”.

Ci sono figure femminili?

“Isabella, la moglie di Fagiolino, aggiornata e decodificata fra la fine dell’800 e per tutto il ‘900. Diventa sfoglina, lavandaia del canale di Reno e dopo il matrimonio Fagiolino la chiamerà... Brisabella. C’è poi un altro recupero fatto dai Cuccoli, che nell’800 avevano il teatro in piazza Maggiore: un figura di vecchia, universale nel teatro. Questa vecchia era la Pulidora Beccafichi, vedova di 11 mariti, di anni 102. Simbolo di un femminismo ante litteram: c’è chi la fa risalire all’Alto Medioevo. In una Bononia cui gli uomini sono tutti in guerra, Pulidora è a capo di donne arrabbiate e muove contro il governo cittadino”.

Altre maschere ’perdute’?

“Di recente l’attore Luciano Manini mi ha parlato di Narciso da Malalbergo, una delle più antiche. Deriva dai carnevali arcaici, dalle satire e si accompagna al suono della ghironda. Parla in versi, si scaglia contro lo stato pontificio e ha un costume rigato e guarnito di strisce che ricordano stelle filanti”.

A Palazzo Pepoli in questi giorni avete molti appuntamenti.

“Assieme a 800, questo sabato realizziamo il Carnevale delle Meraviglie, con laboratori, un evento in piazza Minghetti e poi a Palazzo Pepoli”.

Ci racconta la vostra realtà?

“Siamo quasi 300 associati, una ventina di persone lavora con me e sette di loro sono burattinai. Una delle missioni, anche con questo ritrovato luogo fisso, è creare un futuro per i burattini classici: dalla nostra Academy sono usciti giovani. Come Enrico, ora 11 anni, che ha debuttato quando ne aveva 9”.