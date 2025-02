Via al carnevale di San Giovanni in Persiceto: tripudio di colori e scenografie

Bologna, 23 febbraio 2025 – La 151esima edizione del carnevale storico di Persiceto ha preso il via domenica 23 febbraio nella centrale piazza del Popolo dove si sono tenuti gli spilli di nove carri e le esibizioni di tre mascherate singole e sei di gruppo. Un tripudio di colori, scenografie e forme inaspettate ha stupito i tanti spettatori. Nella frazione di San Matteo della Decima si è tenuta invece la 136a edizione dell’omonimo carnevale che ha visto sfilare otto carri introdotti dalle famose zirudelle.

Colori e carri al carnevale di San Giovanni in Persiceto

Il carnevale storico di San Giovanni ha preso il via con il discorso della Corona pronunciato, rigorosamente in dialetto persicetano, da Re Bertoldo e con il saluto del notaio Giorgio Forni che, dopo trentadue anni di impegno nel formare la giuria preposta alla valutazione dei carri, ha annunciato il suo ritiro. L’esibizione delle mascherate è stata invece aperta dall’esibizione di Santón, storico carnevalaio persicetano di novantanove anni che ha recitato la sua zirudella in dialetto presentando “Bizicléin e biziclàtt”. Oltre all’esibizione di tre mascherate singole e sei di gruppo, ben nove carri di prima categoria hanno sfilato ed eseguito il tradizionale Spillo®, “al Spèl”, nella centrale piazza del Popolo, davanti all’affollata tribuna di spettatori e alla giuria (quest’ultima segreta e nascosta dentro al Palazzo del Municipio). Sergio Vanelli, speaker storico del carnevale e la conduttrice Carlotta Savorelli hanno presentato insieme la kermesse introducendo e commentando le esibizioni di tutte le società carnevalesche.

Il carnevale a San Matteo della Decima

A San Matteo della Decima invece, dopo il discorso di Re Fagiolo di Castella, hanno sfilato i carri allegorici di 8 società nelle vie del centro e si sono esibiti, in piazza delle Poste, di fronte alla giuria e al popolo con le tradizionali “zirudelle”, poesie in versi dialettali a rime baciate che vengono recitate per spiegare il soggetto del carro e per preparare il pubblico allo svolgimento e alla trasformazione. I carri hanno poi abbandonato la piazza con un ricco gettito di caramelle, peluche, gonfiabili, palloni e tanto altro per rendere ancora più partecipe il pubblico presente.

Speaker della 136esima edizione del carnevale di San Matteo della Decima è stato Gian Marco Rusticelli. Ha aperto la sfilata la società Mambròc con il carro di Re Fagiolo di Castella. A seguire hanno sfilato i Gallinacci con "Al zarvèl, al côr e al curâg’" (il cervello, il cuore e il coraggio), i Pundgàz con "L’è pròpi òura d’nâ bèla svólta!" (è proprio ora di una bella svolta), i Cíno con "Ocio a la nutezia!" (occhio alla notizia), i Sandròn con "Sogna positivo", i Volponi con "Tiè!!!", gli Strumnè con "Ritorno al futuro", Qui Dal ‘65 con "Guardare indietro, per andare avanti" e infine la società Macaria con "Sogna ragazzo, sogna…".

Seconda giornata dei carnevali

Per entrambi i carnevali l’appuntamento è domenica 2 marzo con la seconda giornata di sfilata e le attese premiazioni.