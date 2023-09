Caso Tortora, il suo avvocato: “Fu una vittima della malagiustizia”

Bologna, 27 settembvre 2023 – “Il processo ad Enzo Tortora non sarebbe mai dovuto iniziare. Non ci sono leggi nuove oggi rispetto ad allora, bastava usare il buon senso”. Non ha dubbi l’avvocato Raffaele Della Valle, storico difensore di Enzo Tortora che nel corso della presentazione del suo libro ‘Quando l’Italia perse la faccia. L’orrore giudiziario che travolse Enzo Tortora’, organizzato dall’associazione ‘Limera-mente Civica’ nei chiostri di San Domenico, definisce “liquame e sterco” le accuse di spaccio di droga e associazione a delinquere mosse dalla Procura di Napoli al presentatore televisivo.

Arrestato nel 1983 in base alle confessioni di due pentiti di camorra, Tortora ha dovuto affrontare un calvario giudiziario lungo quattro anni prima di essere assolto da tutte le accuse dalla Cassazione nel 1987.

“I due Maradona del diritto, come i giornalisti chiamavano i pm, avrebbero dovuto prestare attenzione” alle rivelazioni dei primi collaboratori di giustizia, a cui nel tempo de ne sono aggiunti altri 16, che hanno indicato Tortora di fare parte della Nuova Camorra organizzata.

“Quella di Enzo ricorda la Storia della Colonna Infame - sottolinea la compagna di Tortora, la senatrice Francesca Scopelliti - Era un libro che Enzo teneva sempre sul comodino, quasi a ricordare che la sua storia, quella dell’uomo gentile, del presentatore tv, era analoga a quella dei presunti untori Giangiacomo Mora e Guglielmo Piazza”.

Il caso Tortora “è stata una tortura, un vero errore giudiziario. A dispetto di chi lo voleva finito, una volta scagionato Enzo si è fatto interprete di una nobile battaglia accanto a Marco Pannella ed è stato eletto al Parlamento Europeo, dal quale si è dimesso per rispetto dei suoi connazionali e della magistratura italiana, di quei pm che volavano cercare la verità e non dei magistrati di potere”.

Tutte battaglie che ha combattuto, finché “quella bomba al cobalto” che Tortora aveva dentro è deflagrata e lui si è ammalato di cancro.

“Per la storia di Enzo nessuno ha pagato, ha pagato lui stesso con la sua vita. È una vittima della malagiustizia”, conclude Scopelliti, che ricorda come il presentatore avesse tanti progetti, stroncati dalla sua disavventura giudiziaria. “L’importante è testimoniare che ci sono stati episodi che non devono essere più ripetuti – aggiunge il magistrato e deputato Stefano Dambruoso – e un’occasione come questa apre la possibilità di riflettere su quali siano stati gli errori inescusabili della magistratura e di tante altre concause, sulle quali è importante riflettere”.

Di errori giudiziari più recenti ha parlato il giornalista Oscar Giannino, che all’epoca del caso Tortora era portavoce del segretario Repubblicano, Giorgio Ugo La Malfa. “Dal 1991 al 31 dicembre 2022 – racconta – i casi ingiusti di errori giudiziari sono stati oltre 30mila, la media annuale è di 265 casi. Questi dati sono clamorosi” e “testimoniano una patologia nel nostro ordinamento”.