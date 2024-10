Via ai casting a Bologna per il lungometraggio di Daniele Vicari

Bologna, 10 ottobre 2024 – Sono aperte le iscrizioni per i casting del lungometraggio “Ammazzare stanca”, diretto da Daniele Vicari e prodotto da Mompracem. Le riprese si terranno tra fine ottobre e fine novembre a Bologna e provincia (tra cui Pianoro, Budrio, San Lazzaro, Sasso Marconi, Bentivoglio) ed è per questo preferibile che le persone risiedano in zone limitrofe.

Si ricercano nello specifico le seguenti figure:

Uomini e donne dai 18 ai 75 anni

Bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 17 anni

Giocatori di bocce varie età

Entraineuse e sosia Marilyn Monroe

Uomini per ruolo di poliziotti

Inoltre, in virtù del periodo storico (anni ’70 e anni ‘90) in cui si ambienta il film non verranno presi in considerazione persone con tatuaggi (o ciglia tatuate), con visibili risultati di chirurgia estetica o con tagli/colori di capelli moderni e unghie con gel.

Per potersi candidare devono essere inoltrate tre foto: primo piano, mezzo busto e figura intera all’email castingammazzarestanca@gmail.com. Le foto devono essere naturali, senza cappelli o occhiali da sole.