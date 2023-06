Il grande cuore dei bolognesi: in 700 alla cena di Bimbo Tu

Bologna, 18 giugno 2023 - Basta un piccolo gesto per fare qualcosa di grande. Ed è anche per questo che ‘B.Great’ suona quasi come un’esortazione, un messaggio di solidarietà capace di illuminare la città con un solo sorriso. O meglio, centinaia e centinaia di sorrisi. Sono stati oltre settecento, infatti, i presenti alla cena di beneficenza all’ombra delle Due Torri: l’evento, promosso da Bimbo Tu e Asp Città di Bologna, con il sostegno del main partner Banca di Bologna, di Rekeep e curato da Laboratorio delle Idee s.r.l , con Radio Bruno e il Resto del Carlino come media partner, ha ‘chiamato a tavola’ la città, con un impegno ben preciso: quello di sostenere il Bellaria Research Center, il nuovo progetto di Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche nato all’interno dell’Ircss Istituto Scienze Neurologiche di Bologna. Una cena con un menù speciale firmato dallo chef Max Poggi e in linea con il tema scelto per l’evento: le quattro stagioni che simboleggiano le fasi della vita a cui la ricerca scientifica, nel campo delle scienze neurologiche, si dedica dalla nascita fino alla fine. Perché è proprio la ricerca a rivelarsi la vera protagonista "non solo di questa serata straordinaria, ma della nostra vita. La ricerca è e deve essere la parola chiave per qualsiasi società che pensi al benessere – afferma il professor Pietro Cortelli, presidente Fondazione Rsn Azienda Usl Bologna Ets – senza ricerca non c’è futuro, né benzina per procedere".

B.Great segna infatti il giorno in cui "Bimbo Tu realizza un sogno – conferma il presidente dell’associazione, Alessandro Arcidiacono – che non è soltanto il sogno di fare un evento, ma quello di iniziare a percorrere una strada nuova, per creare un rapporto sempre più forte con la ricerca. Bimbo Tu ne ha sempre riconosciuto l’importanza: proviamo a pensare quanto la ricerca sia importante per i tumori pediatrici, soprattutto quelli cerebrali o spinali. Senza, non si andrebbe da nessuna parte". Stefano Brugnara di Asp: "Un’idea che sembrava irrealizzabile. Ed ora è realtà. Questa serata la vogliamo dedicare a Flavia Franzoni. Vogliamo essere sempre parte attiva, puntando sulla ricerca, che ci consente di pensare come migliorare e innovare i nostri servizi". Ed è proprio la città ad aver risposto con entusiasmo.

"Il lavoro che fatto in questi anni è prezioso – precisa il presidente della Regione, Stefano Bonaccini – e va nella direzione di dare una mano a chi ne ha bisogno. Tutto questo assume un’importanza fondamentale".

g.d.c.