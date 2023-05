Cesare Cremonini inaugura il centro culturale dedicato al padre Giovanni: “Qui le mie radici”

San Lazzaro (Bologna), 5 maggio 2023 – E’ forte il ricordo dell’amore, quell’amore “che mio padre aveva per questi territori, e io quel sentimento lo porto a tutti i miei concerti, con il mio pubblico”. Cesare Cremonini, inaugura così il rinnovato centro culturale di Idice, dedicato al padre Giovanni, noto medico condotto san lazzarese, scomparso nel 2019.

"Sarà un onore – commenta il cantante - passare di qui, ogni volta che vado a trovare mia mamma. Questo è un po’ il mio luogo del cuore, e solo voltando lo sguardo risentirò tutti quei sentimenti che mi legano a questa terra”.

Conosciutissimo Giovanni Cremonini a San Lazzaro, ricordato per essersi preso cura di tanti bambini e adulti del nostro territorio, con estrema disponibilità e grande professionalità.

"Mio padre è sicuramente felice – conclude il cantante -, ho tantissimi ricordi legati a Idice. Sono nato qui e ho avuto la residenza in via Emilia per molti anni prima di trasferirmi a Bologna, e proprio da mio padre ho imparato ad amare questi luoghi e questa terra”.

Isabella Conti raggiante al taglio del nastro: “Sono anni che lavoriamo per poter rendere questo posto un luogo della comunità perché dobbiamo ricordare che i luoghi mantengono una loro memoria e hanno una loro storia che si riverbera nella vita delle persone. Questo era, un tempo, un luogo di cura dove lo stesso dottor Giovanni Cremonini si prendeva cura della salute delle persone”.

Il primo cittadino, poi, aggiunge: “Abbiamo, dunque, pensato che questo luogo così importante per San Lazzaro, ma soprattutto per la frazione di Idice, dovesse avere una giusta dignificazione, e non solo attraverso l'intitolazione doverosa al dottor Cremonini, che ha animato questi luoghi, ma rendendolo un centro per la comunità stessa. L'amore che le persone hanno per Cremonini è la dimostrazione di tutto il bene che lui ha fatto per i suoi pazienti e per il nostro territorio”.