Cesare Cremonini, il dietro le quinte di "Ora che non ho più te"

Bologna, 8 settembre 2024 - Era il 16 settembre quando Cesare Cremonini ha pubblicato un post, nessuna scritta, solo una data: 23.09.24. Dopo tanto tempo il cantante bolognese aveva così annunciato il suo ritorno sulla scena musicale con l'uscita del nuovo pezzo "Ora che non ho più te", con tanto di videoclip e il live tour in tutta Italia.

Sono passate più di due settimane da quel giorno fatidico, eppure il suo video è ancora quarto nella sezione tendenza della musica di Youtube, ancora i fan commentano, ascoltano e condividono.

E proprio questa mattina Cremonini, pieno di tutta la carica che questo successo porta con sè, pubblica sul profilo Instagram il backstage di "Ora che non ho più te", diretto da Enea Colombi. "Il linguaggio dei videoclip per alcuni è una grande possibilità comunicativa, altri lo considerano desueto per via dell’ascolto streaming. La realtà è che noi siamo qui per creare opere indefinite, che lascino alle persone la possibilità di completarle con il proprio vissuto, tornando a sognare.", scrive sotto il video, come sempre con un tocco di poesia anche per il 38esimo singolo della sua carriera nonostante, come dice Cesare, nel suo cuore suona come fosse il primo.

Tornano i concerti del cantante bolognese in giro per l'Italia, Bologna è già sold out

"Balliamo una ultima volta", canta nell'ultimo pezzo ma i fan dovranno affrettarsi se vogliono farlo a un suo live perchè la caccia ai biglietti, con le prevendite, è già scattata su tutte le piattaforme e Bologna ha già registrato il "tutto esaurito", dopo solo 6 ore.