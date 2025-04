Cesare Cremonini ed Elisa: ecco il nuovo singolo ‘Nonostante tutto’

Bologna, 11 aprile 2025 – “Il testo ti sprona a lottare e rialzarti, ricordandoti un piccolo miracolo che si compie tutti i giorni: la capacità di trasformare il dolore in gioia”. Lo avevano annunciato e oggi il nuovo singolo di Cesare Cremonini ed Elisa Toffoli, ‘Nonostante tutto’ è ora realtà. E soprattutto musica. Vitale, energica. Musica scritta, pensata e prodotta dai due artisti (assieme ad Alessio Natalizia) che hanno stretto ancora di più il loro grande legame artistico. Dopo le preziose collaborazioni nell’album ‘Alaska Baby’, in particolare nel brano ‘Aurore Boreali’, e poche settimane dall’inizio dei rispettivi tour estivi, i due cantautori, dunque, regalano ai fan la loro nuova hit, da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano

“‘Nonostante tutto’ – racconta Cesare – è una dedica pop al mondo di oggi, che promette una felicità sofferta, germogliata dai semi della resilienza. Quel “nonostante tutto” che Elisa canta in loop come un mantra è un riff commovente, diretto come il volto di una guerriera piena di cicatrici e ferite che però riesce a sorridere in modo ribelle davanti alle difficoltà. Il ritmo incalzante, ipnotico, del brano ti spinge a ballare nella tempesta, a seguire il beat per non cadere, per non mollare. “Nonostante tutto” è una canzone elettronica ma anche cantautorale, il cui testo ti sprona a lottare e rialzarti, ricordandoti un piccolo miracolo che si compie tutti i giorni: la capacità di trasformare il dolore in gioia”.

Elisa e Cesare Cremonini insieme

Il video

Nel video di ‘Nonostante tutto’ un caleidoscopico corpo di ballo si muove in modo sinuoso, come emergendo dalla nebbia in una calda luce arancione, dando vita all’energia sensuale e dalla grande forza comunicativa sprigionata dal brano. Il videoclip, prodotto da Borotalco.tv con la regia di Enea Colombi, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali https://youtu.be/4PVHmomp3w8. “Questa collaborazione con Cesare – aveva spiegato l’artista friulana - è nata da uno scambio artistico molto profondo, nonostante le tante collaborazioni che ho avuto la fortuna di fare nella vita, questa con Cesare è speciale perché è talmente a 360 gradi che mi fa sentire come se fossimo una band, un duo”.

Aspettando il tour

Quella fra Elisa e Cesare è un’amicizia di lunghissima data, coronata dall’ultimo brano ‘Nonostante tutto’ e che porterà alla presenza, questa estate, dei due artisti insieme in alcune date dei rispettivi tour. Quello di Cremonini, CremoniniLive2025, si preannuncia da tempo come un live dai numeri record: 13 stadi sono già sold out, per oltre mezzo milione di biglietti venduti. L’appuntamento nella sua Bologna è doppio: il 19 e il 20 giugno, all’ombra di San Luca. Che, dalla pubblicazione di ‘Alaska Baby’ e del brano cantato con Luca Carboni, ormai è anche un nuovo inno per tutti i bolognesi.