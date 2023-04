Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti, ‘Chi’ ci scommette: è più di una amicizia

Bologna, 19 aprile 2023 - Ecco svelato il nome della nuova fidanzata del cantante bolognese, Cesare Cremonini. Dopo vari "indizi" lasciati sui profili social, a rivelarlo è il settimanale ‘Chi’, a seguito di varie anticipazioni lanciate nelle scorse settimane. Si tratterebbe di Giorgia Cardinaletti, giornalista marchigiana del Tg1, "esperta di cronaca e di politica, votata giornalista dell'anno del 2019", così la presenta il settimanale. Lei, 35enne, e lui, 43enne, sembrano essere coinvolti in quella che viene definita "Un'amicizia più che affettuosa".

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti dopo il Tg1 e in un post concerto

La storia

I due si sarebbero conosciuti, secondo il rotocalco, proprio negli studi del telegiornale Rai lo scorso settembre. L'ex cantante dei Lunapòp era lì per presentare "Stella di Mare", la canzone di Lucio Dalla del 1978 ripresa per un duetto virtuale. "Per ringraziarla il cantante l’aveva poi invitata al suo concerto a novembre” racconta 'Chi'.

A rafforzare la teoria, c'è anche il post Instagram che li ritrae insieme, pubblicato dalla Cardinaletti in occasione del fatidico concerto, con la descrizione "Share the love" che, certo, è una citazione del brano ‘Buon viaggio’ ma potrebbe anche prestarsi a una interpretazione più… tenera.

Uno dei brani di Cremonini. Inoltre, pochi giorni fa i due hanno partecipato insieme a un evento all'Università Cattolica di Milano, dove il cantante è intervenuto sul tema "I ragazzi del futuro". L'intervento era per l'appunto un dialogo con la giornalista Giorgia Cardinaletti.