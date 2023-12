Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti insieme al concerto di Calcutta

Bologna, 4 dicembre 2023 - Le voci si sono rincorse per mesi attorno alla coppia, fino a quest’estate presunta, formata dal cantante bolognese Cesare Cremonini e dalla giornalista marchigiana Giorgia Cardinaletti.

A spezzare quasi ogni dubbio un servizio fotografico pubblicato in estate da Diva e Donna che ritraeva i due abbracciati e sorridenti in vacanza.

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Al centro la storia su Instagram pubblicata dalla fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello

Ad oggi né l’ex frontman dei Lunapop né il noto volto del Tg1 hanno mai pubblicato sui loro profili social (seguitissimi) foto di coppia o insieme, ma solo e spesso foto che ritraevano gli stessi posti e gli stessi paesaggi da angolazioni vagamente diverse.

Fino a ieri sera. Galeotto il concerto di Calcutta all’Unipol Arena di Casalecchio a cui Cesare ha partecipato, con un nutrito gruppo di amici fedelissimi, tra cui Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello. Ed è stata proprio quest’ultima che, sulla sua pagina Instagram, ha pubblicato una storia, poi ricondivisa da Cremonini, in cui il tag della Cardinaletti è chiaro ed evidente.

Il primo passo verso l’’ufficializzazione ‘social’ della coppia è arrivato stamattina con il post di Cremonini che tagga, tra gli altri, anche Giorgia: “È davvero bello cantare le canzoni di Calcutta – scrive -. C’è della bontà, della pura e profonda dolcezza. Una cosa molto preziosa per chi scrive canzoni e canta ad occhi chiusi. Forse per questo alle sue parole piace stare nude su bocche stupende e spalancate. Un bellissimo live”. Accompagnato da un video in cui si vedono tutti gli amici che cantano felici e abbracciati tra loro.

Che ci sia da aspettarsi presto una foto dei due insieme sui loro profili? Quel che pare certo è che il cuore di Cesare sia off limits ormai.