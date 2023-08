Cesare Cremonini a Londra per la mostra dedicata a Freddy Mercury: “L’asta è una grande perdita”

Bologna, 28 agosto 2023 - Cesare Cremonini è a Londra per visitare privatamente la mostra dedicata a Freddy Mercury.

Aperta al pubblico dal 4 agosto, espone gli oltre 1500 oggetti e memorabilia appartenuti al leggendario frontman dei Queen, destinati a essere messi all’asta in un evento ad hoc, dal 6 all’8 settembre, organizzato dalla celebre Sotheby's.

Questo il volere di Mary Austin, sua amica del cuore e custode finora della sua eredità. Il cantante bolognese è da sempre grande fan del leggendario frontman dei Queen: “La prima canzone in italiano che ho composto a 15 anni l’ho scritta dopo aver ascoltato tutto il pomeriggio l’album Innuendo dei Queen”, si legge sui suoi social.

Ha addirittura il volto di Freddy Mercury tatuato sul braccio, un modo per tenerlo sempre con sè.

Non è sorprendente dunque vedere anche l’artista bolognese immerso nella mostra organizzata da Sotheby's, e condivide quotidianamente le immagini della preziosa collezione, che secondo le stime dovrebbe fruttare più di 6 milioni.

Si trovano costumi di scena (come il giubbotto di We Will Rock You), il leggendario pianoforte, ma anche oggetti di nicchia, come il suo gioco da tavola preferito (scrabble), i pettini con sui si sistemava i baffi, il suo “libro delle cene” in cui scriveva tutti i suoi invitati a cena, con tanto di disegni con i posti assegnati per ciascuno.

Ad accompagnarlo c’è Silvio, il più esperto conoscitore di Freddy Mercury italiano, al punto che la stessa Sotheby’s lo ha coinvolto per decifrare nel dettaglio tutti i pezzi della collezione.

Tra l’altro è anche grandissimo fan di vecchia data proprio di Cesare Cremonini, lo segue dagli esordi, si sono conosciuti proprio grazie a questa passione comune per i Queen.

L'artista oggi, alla fine della visita, si è esposto sui social riguardo la messa all’asta di tutti i beni: “Non conosco le motivazioni intime che hanno spinto Mary Austin a mettere in vendita tutto, è un atto di rispetto nei suoi confronti non indagare. Tuttavia penso che l’asta sia una grande perdita, a prescindere da chi vi partecipi”.