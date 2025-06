Cesare Cremonini e Luca Carboni, inno d’amore alla città

Bologna, 20 giugno 2025 – È certamente la foto del cuore, dell’estate e, per noi, la foto del tour. Il doppio concerto di Cesare Cremonini, allo stadio Dall’Ara (foto), ha incendiato il pubblico andando dritto al cuore dei fan (video). Una sorpresa dopo l’altra, un battito dopo l’altro, Cesare ha portato tutti con sè in questo “lungo viaggio che ho compiuto per tornare a casa, e noi bolognesi, si sa, ci sentiamo a casa solo quando dall’autostrada vediamo le luci di San Luca”.

Cesare Cremonini, Riccardo Orsolini e Luca Carboni sul palco

E San Luca osserva il mare di braccia alzate quando intona ’San Luca’, accanto a Luca Carboni che ritorna sul palco per una presenza sperata ancora prima che annunciata. Che si commuove parlando di “vivere insieme al Dall’Ara questa preghiera, queste parole, sotto lo sguardo della Madonna di San Luca. Grazie Cesare”. Ci poteva essere qualcosa di più profondo e potente?

Ma le sorprese del primo concerto non sono finite. Se infatti tra il pubblico c’erano Riccardo Calafiori e Riccardo Orsolini, impegnati in un bagno di folla tra i fan di fede rossoblù oltre che di Cremonini, l’artista ha voluto regalare (e regalarsi) un vero momento di festa, chiamando sul palco proprio Orsolini che, con un sorriso al pubblico, ha intonato ’Poetica’ (video) accanto a Cesare e Carboni. La canzone che lo stadio ormai è abituato a intonare dopo ogni vittoria – e sono state tante – del Bologna in casa. Questo è il fermo immagine di un’alba d’estate straordinaria, con uno stadio che per due notti ha vissuto l’abbraccio con un figlio di questa città che, andato lontano, ’Alaska Baby’ torna a casa al ritmo del cuore. “Abbracciatevi, toccati, tenetevi per mano perché voglio viaggiare insieme a voi. Bologna abbracciami e vieni a sognare con me!” ha detto. E se questo è un sogno, non svegliateci.