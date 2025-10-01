Cesare Cremonini, esce il nuovo album live: un grande racconto del tour negli stadi di tutta Italia

Bologna, 1 ottobre 2025 – È il 21 novembre la data X per ‘CremoniniLIVE25’. Il nuovo album dal vivo di Cesare Cremonini in uscita è di particolare importanza, perché fotografa un momento decisivo nella carriera del cantautore bolognese.

Il 21 novembre esce il nuovo album dal vivo ‘CremoniniLIVE25’ (foto di Erika Serio)

La scaletta del disco live, infatti, attraversa un repertorio ricco di successi e racconta più di venticinque anni di carriera. Tutti brani che sono stati portati in giro per l’Italia grazie al tour negli stadi del 2025. Serate che hanno superato i 600.000 biglietti venduti e sono state arricchite dalla presenza di ospiti che hanno reso ogni concerto un evento unico.

Cremonini con i grandi artisti Jovanotti, Elisa e Luca Carboni (foto Erika Serio)

Un disco con le voci dei grandi ospiti ai concerti di Cremonini

Elisa ha portato la sua voce in una emozionante versione di Aurore Boreali, trasformando il brano in un dialogo intenso. Luca Carboni, maestro e amico di lunga data, ha riportato sul palco due inni generazionali come San Luca e Mare Mare, regalando al pubblico un abbraccio fra passato e presente della musica italiana. Lorenzo Jovanotti, con l’energia che lo contraddistingue, ha intrecciato la sua storia con quello di Cesare nella canzone Mondo e una reinvenzione de L’Ombelico del mondo, in uno dei momenti più celebrativi dell’intero tour.

In ciascun incontro, Cremonini ha scelto di costruire un dialogo artistico vero e personale, trasformando ogni duetto in una pagina unica di spettacolo: non semplici operazioni di immagine, ma atti di musica e amicizia, fedeli al suo percorso.

Accanto a queste collaborazioni, Cremonini ha sorpreso il pubblico portandolo in nuovi universi sonori grazie al suono della fisarmonica, da lui stesso suonata sul palco.

L’incredibile storia di ‘Ora che non ho più te’

A suggellare questo cammino c’è l’incredibile storia di Ora che non ho più te, uscita un anno fa. Un anno di successi: è l’unico brano in Italia a non essere mai uscito dalla top 40 (FIMI/GFK), rimanendo stabilmente in classifica per oltre un anno. È stato il brano più suonato dalle radio nelle ultime 52 settimane, ha conquistato il n.1 della classifica (fimi/GFK) e il n.1 della classifica earone per 6 settimane, 2 certificazioni Platino con oltre 400.000 copie e 100 milioni di stream totali accumulati e 50 milioni di visualizzazioni.

Ora che non ho più te è il primo singolo estratto dall’album ‘Alaska Baby’, uscito lo scorso anno, che include anche i brani San Luca con Luca Carboni, Nonostante Tutto con Elisa, certificato Oro e tra i brani più ascoltati sulle piattaforme digitali e in radio quest’estate e Alaska baby, oggi in tutte le radio in Italia.

Il nuovo disco live di Cremonini è il racconto dei concerti negli stadi di tutta Italia (foto Erika Serio)

L’album: dove sarà disponibile

“CremoniniLIVE25” sarà disponibile in digitale e in formato fisico in versione triplo vinile e doppio CD per tutto il mercato e include un libretto con immagini inedite che ripercorrono i momenti più intensi del tour, accompagnato da un codice digitale che consentirà di rivedere il meglio dei concerti negli stadi 2025. Un modo per rivivere, anche a distanza di tempo, l’energia e la magia dello spettacolo. In esclusiva sullo shop di Universal Music Italia è possibile trovare anche il Doppio Cd e triplo vinile autografati e numerati (in edizione limitata). Pre-order già disponibile.

Speciale pop up store a Milano

Per celebrare l’uscita del nuovo album live e la carriera di Cesare Cremonini, dal 18 al 22 novembre a Milano aprirà uno speciale pop-up store dedicato all’artista al 10 di Corso Como. Nell’esclusivo shop sarà possibile acquistare il nuovo album live, la discografia di Cesare Cremonini e il merchandise dell’artista. Nella giornata del 21 novembre il cantautore sarà presente all’interno dello store per una photo opportunity con i fan che avranno pre-ordinato il disco solo sullo shop di Universal Music Italia o direttamente al pop-store nella settimana di apertura (l’evento è fino ad esaurimento posti).

‘Cremonini Live25’ in 4 grandi eventi

L’album “Cremonini Live25” accompagnerà il pubblico ai 4 grandi eventi live della prossima estate con il Cremonini Live26, che toccherà alcuni luoghi iconici della musica in Italia: il Circo Massimo di Roma (6 giugno), l’Ippodromo SNAI La Maura di Milano (10 giugno), l’Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (13 giugno), la Visarno Arena di Firenze (17 giugno).