Cesare Cremonini e Bernardino su Instagram: ecco come è diventato il dolcissimo bambino del video PadreMadre

Bologna, 4 novembre 2023 – “Ricordate il dolcissimo bambino protagonista del video di PadreMadre?”. Inizia così il dolcissimo post di Cesare Cremonini sul suo profilo Instagram.

A sinistra Cesare Cremonini e Bernardino che nel video di MadrePadre del 2002 era il bambino che il giovanissimo artista bolognese abbracciava sotto il letto di casa (foto a destra)

“Ieri sera – continua l’artista bolognese- dopo aver visto un grande Bologna allo stadio Renato Dall’Ara sono uscito a festeggiare e ho incontrato Bernardino. Nel 2002 era un bimbo dolcissimo e ora è un ragazzo fantastico oltre che un gran figo".

"Ogni tanto ci vediamo in giro per la città e ci salutiamo con gioia perché in qualche modo le canzoni legano le persone per sempre – continua Cesare -. Sono passati 22 anni da quel video, il mondo è cambiato 100 volte da quando avevo 22 anni, ma PadreMadre non ha perso nulla del suo strano dolore ribelle”.

Il finale del post è una citazione alla canzone PadreMadre appunto, scritta da Cremonini e suo terzo singolo estratto dall'album Bagus uscito nel 2002. “Una lacrima è un segreto”.