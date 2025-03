Cesare Cremonini abbraccia Vasco Rossi sotto i portici a Bologna: “Patrimonio dell’umanità”

Bologna, 8 marzo 2025 – Incontrarsi (per caso?) un giorno a Bologna. Sotto i portici. Fra i simboli che più di tutti caratterizzano il capoluogo emiliano nel mondo. I due protagonisti sono Vasco Rossi e Cesare Cremonini, due vere icone della musica italiana, che sono state immortalate, a sorpresa, insieme in città sabato mattina. A testimonianza di ciò, proprio l’ex cantante dei Lunapop ha postato sui social una foto che li ritrae insieme abbracciati sotto i portici di Bologna.

Vasco Rossi e Cesare Cremonini in un abbraccio fraterno sotto i portici a Bologna (foto da Instagram)

Il cantautore bolognese ha poi espresso tutta la sua felicità per questo incontro con un post: “Vasco Rossi patrimonio dell’Umanità. Che bello abbracciarti Vasco, prima della mia grande avventura negli stadi che sono i tuoi. Vivere e… super Vivere!”. E se ci pensiamo bene si tratta di un “patrimonio dell’Umanità” per ciò che riguarda la musica, proprio sotto a quel monumento (i portici appunto) che è stato dichiarato nel 2021 patrimonio mondiale Unesco da parte delle Nazioni Unite. Due artisti top sotto un’opera d’arte di valore planetario.

Cremonini, star indiscussa del nostro tempo, ha anche ricordato il suo prossimo tour negli stadi che, tra le 13 tappe (tutte sold out), ne prevede una nel ‘suo’ Dall’Ara di Bologna, il prossimo 24 giugno. Anche Vasco Rossi, d’altro canto, nel 2025, sarà in giro per gli stadi col suo Vasco Live; e sempre il rocker di origine modenese (ma bolognese d’adozione) sarà protagonista anch’egli di due concerti a Bologna l’11 e il 12 giugno. Di sicuro, dunque i due torneranno ad abbracciarsi anche quest’estate in città.