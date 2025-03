Studi, passioni e carriera: chi è Margherita Gamberini, la nuova direttrice del Coro dell’Antoniano

Bologna, 28 marzo 2025 – Uno dei momenti più emozionanti della festa a Palazzo Re Enzo per i 140 anni de il Resto del Carlino è stata l’esibizione del Piccolo coro dell’Antoniano. Palcoscenico, quello del super compleanno del Carlino, che ha visto debuttare nella direzione del coro Margherita Gamberini.

La carriera e gli studi

Ma chi è la nuova direttrice? Ha 27 anni ed è nata l’1 luglio 1997, vive a Bologna, dove si è formata accademicamente con diplomi in Didattica della Musica, Saxofono e Musica d’insieme per fiati al Conservatorio G.B. Martini, conseguiti con lode. Nel 2022 si è laureata all’Università di Bologna in Lettere Classiche con una tesi sui linguaggi della musica e della letteratura. Ha arricchito la sua esperienza professionale partecipando a seminari e masterclass, nonché attivando collaborazioni con scuole dell’infanzia e secondarie.

Gamberini ha vinto anche diversi premi per meriti accademici e attualmente insegna musica alla scuola primaria paritaria Beata Vergine di Lourdes di Bazzano, in provincia di Bologna. Affine alla metodologia Orff, segue corsi di aggiornamento per l’insegnamento musicale. Maggiore di cinque fratelli, ama lo sport, cucinare e andare al cinema.

Margherita Gamberini, neo direttrice del Piccolo Coro dell'Antoniano

Il suo debutto

Della sua esibizione a Palazzo Re Enzo per la festa del Carlino (video), ha raccontato di aver provato una grande emozione: “Esordire qui è stato un sogno. Ci guida un’immensa passione per la musica e il nostro obiettivo è sempre quello di trasmettere questa nostra emozione”. Sul palco sono stati eseguiti tanti successi dello Zecchino d’Oro, unendo hit di oggi e di ieri.

L’Antoniano

L’Antoniano, oggi diretto da fratello Giampaolo Cavalli, nasce nel 1954 a Bologna dal desiderio di Padre Ernesto Caroli di mettersi al servizio dei più svantaggiati, valorizzando in parallelo il talento dei più giovani.

Alla distribuzione di pasti caldi alla mensa di Bologna e alle attività di sostegno per i più bisognosi, si affiancano lo Zecchino d’Oro (1959) e il Piccolo Coro dell’Antoniano (1963): due realtà nate dal desiderio di diffondere valori quali solidarietà, accoglienza, fraternità e cura per gli altri e per la terra.