Disco Club Paradiso e Principe: chi sono i protagonisti bolognesi a Sanremo Giovani

Bologna, 29 ottobre 2025 – Bologna e l’Emilia Romagna sognano il palco dell’Ariston. La nostra regione, infatti, ha due suoi rappresentanti che sono stati scelti tra i 24 protagonisti di Sanremo Giovani e che proveranno a vincere la kermesse per realizzare il sogno di poter partecipare al Festival di Sanremo del febbraio 2026. I protagonisti del nostro territorio sono entrambi bolognesi: si tratta dei Disco Club Paradiso, band apprezzata nel circuito alternativo per il suo stile energico e ironico, e Principe, cantante emergente di Sant’Agata bolognese. La band si presenta alla fase finale con la canzone ‘Mademoiselle’, mentre il solista con ‘Mon Amour’.

Sanremo Giovani: chi sono i Disco Club Paradiso

I Disco Club Paradiso sono una band dance indie pop che vanta già una partecipazione a X-Factor nel 2022, formata da Leonardo Bergonzini, in arte Leo Bi, cantante di 25 anni nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna) e principalmente autore della musica e dei testi; Giacomo Semenzato (detto Jacky Sax), 26 anni, sassofonista della band ma polistrumentista, nato a Cento (Ferrara); e Simone Murineddu (in arte Murri) chitarrista di 24 anni, nato a Crevalcore (Bologna); Davide Balboni, in arte Balbo, batterista turnista, entrato nella band nel 2023.

“La band nasce tra i banchi di scuola a partire dalla collaborazione tra Jacky Sax e Leo Bi – si legge nella loro presentazione sul sito Fonoprint Studios -, compagni di classe per i 5 anni delle superiori. Dopo i primi live, alla formazione a 2 si unisce quasi subito il chitarrista Murri che dopo una prova nel garage del cantante ingrana la quinta, studia tutti i brani in una sola notte e si ritrova a suonare con loro nei locali fin dal giorno seguente. Da lì, per i successivi 2 anni, non smetteranno di creare musica insieme ed esibirsi in pubblico. A inizio 2021, con l’esigenza di incidere i propri brani, si chiudono in studio per registrare e sperimentare, sotto il nome “Disco Club Paradiso”.

Dall'11 novembre 5 appuntamenti su Rai2 per sognare l'Ariston

Chi è Principe che partecipa a Sanremo Giovani

Eugenio Bovina, 21 anni, in arte Principe è cresciuto a Sant’Agata Bolognese, in provincia di Bologna. Si è avvicinato alla musica suonando la chitarra del padre e ha ereditato dai suoi genitori la passione per il cantautorato, ascoltando fin dalla culla i grandi della musica italiana come Vasco Rossi, Lucio Dalla e Cesare Cremonini.

“Principe scrive – si legge su Instagram – per riuscire a essere onesto con se stesso e per guardarsi allo specchio senza avere paura di un giudizio esterno, convinto che l’unico modo per trovare anime simili alla propria sia mettersi realmente a nudo, senza sovrastrutture. Tra il 2021 e il 2022 pubblica i primi singoli da indipendente, mentre nel 2023 entra nel roster di Thamsanqa, con la quale pubblica il singolo “Uh la la”, che ha portato in concerto all’evento live di Webboh, ricevendo un ottimo riscontro del pubblico e seguito dai singoli “Fuorilegge”, “Da paura” e “Dai fidati di me”.

Principe ha firmato il suo primo progetto discografico ufficiale (“Soffitta al liceo”) e nel giugno scorso ha aperto il concerto di Ligabue al Campovolo di Reggio Emilia.

La fase finale: sognando il festival di Sanremo

Principe e i Disco Club Paradiso hanno passato le selezioni che si sono svolte nella storica Sala A di Via Asiago a Roma, dove sono sfilati 34 giovani artisti di fronte alla Commissione Musicale composta dal direttore artistico Carlo Conti, dal vicedirettore Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Ora parteciperanno alla fase finale di Sanremo Giovani e da martedì 11 novembre, scenderanno in campo per conquistare la finalissima di Sarà Sanremo.

L'11 novembre, in seconda serata su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, si ripartirà proprio dalla Sala A di Via Asiago per cinque settimane, in compagnia del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli. In ciascuna delle prime quattro puntate si esibiranno 6 giovani ‘promesse’, ma solo 3 di loro avranno accesso alla semifinale del 9 dicembre, in cui da 12 selezionati si passerà a soli 6 finalisti di Sarà Sanremo, in diretta il 14 dicembre, dal Teatro del Casinò di Sanremo. Solo i primi 2 avranno la possibilità di partecipare alla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, insieme ai 2 giovani artisti di Area Sanremo che invece entreranno di diritto, dopo aver superato la selezione dei primi di dicembre, ad opera della medesima Commissione Musicale capitanata da Carlo Conti.