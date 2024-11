Ciak a Pianoro, il nuovo film di Vicari: le modifiche alla viabilità

Pianoro (Bologna), 7 novembre 2024 – Pianoro Vecchio diventa il set cinematografico di “Ammazzare stanca” diretto dal regista Daniele Vicari.

Il Comune di Pianoro, referente di Emilia Romagna Film Commission, collabora con la casa di produzione cinematografica Mompracem (che tra i lavori annovera anche “L’ispettore Coliandro” con Giampaolo Morelli e i tre film “Diabolik” dei Manetti Bros).

E la casa di produzione ha scelto la frazione di Pianoro Vecchio per girare alcune scene del film.

Le riprese, che sono state rimandate a causa dell’alluvione, si svolgeranno lunedì 11 novembre, dalle 9 alle 18.

Modifiche alla viabilità

Le vie interessate dalle riprese e dall’allestimento del campo base sono:

via Fratelli dall'Olio con divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 18 per parcheggio mezzi e allestimento campo base;

con divieto di sosta dalle ore 6 alle ore 18 per parcheggio mezzi e allestimento campo base; via Pietro Nenni (da via della Costa a via Fratelli Dall'Olio) con chiusura “stop & go” dalle ore 9 alle ore 18.

Il nuovo film di Vicari

Dalle richieste del casting che si è svolto, sono emerse un po’ di informazioni sul nuovo film di Vicari, “Ammazzare stanca”: i periodi storici trattati sono gli anni Settanta e Novanta e si è cercata una sosia di Marilyn.

Il film, prodotto da Mompracem dei Manetti Bros e Pier Giorgio Bellocchio, è un thriller che narra la storia di un pentito di ‘ndrangheta in una Calabria degli anni ‘70. E infatti parte del film è girato anche in Calabria, dove è stato riaperto il carcere di Lamezia Terme proprio per alcune scene.