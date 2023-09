Ciak, si gira un corto alla Bolognina: la gallery

Bologna, 14 settembre 2023 – La Bolognina diventa un set per un corto. Si sono concluse da pochi giorni le riprese di un cortometraggio che si intitolerà ‘La Svolta’, in riferimento alla celebre virata del PCI di Occhetto, ma parlerà in realtà del quartiere, dei suoi abitanti di ieri e di oggi, dei suoi luoghi, della sua storia e delle sue trame.

Trame… di quartiere

“Il progetto all’interno del quale si colloca il corto si intitola infatti ‘Trame di Quartiere’ – racconta Eugenio Trivellin, dell’associazione Bolognina Collettiva – ed è iniziato in primavera. Volevamo costruire un prodotto cinematografico che fosse collettivo in tutte le sue fasi, dall'ideazione alla progettazione fino alla realizzazione, aggregando le idee e le capacità di ragazzi e ragazze del quartiere. Grazie al finanziamento della Regione Emilia Romagna tramite il progetto Youz Officina, abbiamo prima incominciato con dei laboratori: uno di sceneggiatura con Bottega finzioni, uno di regia con Andrea Laquidara e un terzo musicale che inizierà tra poco. Grazie ai laboratori abbiamo conosciuto dei giovani studenti talentuosi delle scuole superiori che hanno collaborato alle riprese in vari ruoli; il laboratorio di musica invece servirà a produrre le colonne sonore per il corto”.

La Bolognina coprotagonista

Prosegue Trivellin: “Era fondamentale per noi di Bolognina Collettiva ambientare, realizzare e girare il corto interamente nel quartiere. Le location sono: il pub Sunshine, la Pugilistica Tranvieri, l’ex centrale, la casaralta, l’ex manifattura tabacchi, la nuova università del Navile, Angels Taff parrucchiere. Poi la sceneggiatura, sebbene sia di finzione, trova ispirazione in personaggi realmente esistiti nel quartiere, da Horst Fantazzini ai gloriosi pugili della Tranvieri”.

Attori professionisti e non

“Sono stati scelti – dice il regista Laquidara – attori di varia provenienza. Si va da professionisti di lungo corso come Tommaso Bianco (ruoli in Amici Miei, il Marchese del Grillo, Parenti Serpenti) a Camillo Acanfora, altro attore con esperienza, fino ad attori giovani come Mia Qi e Seit Kibja e attori di strada, come il poeta di strada ‘Il Gatto’. Ne è uscito un mix che esalta le caratteristiche del corto e delle location, tra palazzi che negli anni ’90 erano futuristici e luoghi abbandonati, dove emergono le storie di alcuni personaggi che vivono in questo quartiere, di diverse età, estrazioni, origini, ma le cui vite di incrociano e si intrecciano. È stato bello lavorare per unire attori d’esperienza con giovani esordienti, e sono convinto ne uscirà un bel prodotto”. Finita la parte di produzione, ora il team guidato da Laquidara inizierà la fase di post produzione, a partire dal montaggio, a cui si uniranno le musiche in fase di composizione. Il cortometraggio dovrebbe essere pronto per fine anno, per poi essere presentato alla città e a tutti gli interessati.