‘Ciao rassegna Lucio Dalla’, la prima edizione del concorso dedicato alla musica innovativa

Lucio Dalla, prima edizione della rassegna 'Ciao'

Bologna, 23 febbraio 2023 - Un festival della musica innovativa, proprio come Lucio avrebbe voluto. Al Teatro Celebrazioni (via Saragozza 234) il 2 marzo alle 21 “l’edizione zero” della prima rassegna musicale CIAO dedicata a Lucio Dalla. Un evento speciale e inedito che vedrà la premiazione di cinque artisti sulla cresta dell’onda con i primi prestigiosi “Ballerino Dalla” (ispirato al successo senza tempo ‘Balla balla ballerino’ e disegnato dall’artista Mauro Balletti) per le categorie: Artista, Canzone, Producer/Talent scout, Colonna sonora e Progetto.



Da Ariete e gIANMARIA, freschi dell’esperienza a Sanremo, a Mara Sattei, Giuse The Lizia e Nu Genea, dal brano ‘Andrea’ di Bresh a ‘Le pietre non volano’ di Luchè in feat con Marracash, dai produttori Thasup e MACE alle colonne sonore di Colapesce & Dimartino o dei Verdena. E ancora: Bar Adriana, Emma Nolde, Bias, Okgiorgio, Marcello Balestra, Enzo Avitabile, Andrea Laszlo De Simone e Franco Piersanti, fino a Salmo, Post Nebbia, la nuova versione di “Stella di mare” di Cesare Cremonini, il “Tango” di Tananai e Zois.

Queste le nomination per i premi che saranno assegnati durante la serata al Celebrazioni, con la conduzione di Dario Ballantini e Mille, ai vincitori che si esibiranno o racconteranno il proprio progetto sul palco.



A decretare le nomination e i vincitori, una giuria di primissimo livello: Massimo Bonelli (presidente di giuria e direttore artistico della rassegna), Antonio Filippelli (Music Producer e direttore artistico), Carlo Pastore (direttore artistico e conduttore radiofonico), Giovanni Truppi (cantautore), Giulia Cavaliere (giornalista e critica musicale), Marco Missiroli (scrittore), Maria Vittoria Baravelli (curatrice d’arte e art sharer), Nina Selvini (ad di Astarte), Sara Potente (direttrice artistica di Numero Uno), Silvia Danielli (condirettrice Billboard Italia) e Valerio Baroncini (vicedirettore de il Resto del Carlino).



“Finalmente ce l’abbiamo fatta - sottolinea Daniele Caracchi, presidente di Pressing Line, in merito all’iniziativa-. Il progetto nasce ormai 3 o 4 anni fa dalla volontà di mettere a disposizione di un palco per i giovani talenti emergenti. Lucio, infatti, non era solo un musicista, ma aveva la capacità di intercettare l’arte in qualsiasi forma venisse presentata”.



“Questo progetto mi ha appassionato da subito perché è un tassello che mancava nella musica italiana - aggiunge Massimo Bonelli, ceo di iCompany -: in Italia non esiste qualcosa di simile e sono convinto diventerà il più importante festival della musica innovativa. Dalla è stato il più grande innovatore della musica italiana, un talent scout, un’artista a tutto tondo e questo è il nostro omaggio”.



Non solo: spazio poi ai giovani ricchi di idee pronti ad emergere che, con un semplice laptop o gli ultimi strumenti digitali, sono in grado di creare opere innovative e speciali. “CIAO Contest. La musica di domani” è infatti un’importante vetrina per i musicisti del futuro, con un doppio premio dedicato a ‘Canzone’ e ‘Producer’.



Sono 21 gli artisti in nomination e 10 i produttori: nella prima categoria, troviamo 2UE, Dada, Daemia, Dalila Spagnolo, Edgar Allan Pop, FURIA, Gobbi, Jacopo Planet, Joelle, Kid Gamma, Lumen, Marcio, Martina Beltrami, MIGLIO, MIRA, Neno, NERVI, Rame, SETE, SWEWA e Te quiero Euridice. Per la sezione Producer, invece, Alessandro Di Dio Masa, Davide Alberto De Blasio, Francesco Faggi, FranzK, Giuseppe Scrima, Kilian, Le Canzoni Giuste, Limbrunire, MOLLA e OBI.



Dulcis in fundo, lo speciale ‘Premio il Resto del Carlino’ che sarà assegnato a un’artista bolognese o profondamente legato a Bologna: “Lucio Dalla è stato per tutti un artista, un poeta e un maestro di vita - puntualizza Agnese Pini, direttrice di QN, Carlino, Nazione e Giorno -. Accogliamo con entusiasmo l’invito della Fondazione Dalla confermando la nostra volontà di fondere il campo dell’informazione con molteplici universi e, in modo particolare, con quello dell’arte”.



“La storia di Lucio è legata a quella del Carlino, che amava leggere tutte le notti appena stampato - sottolinea il vicedirettore Valerio Baroncini -. Questo amore viene ricambiato attraverso una serie di iniziative che seguiranno il percorso di avvicinamento all’evento del 2 marzo e coinvolgeranno tutti i lettori”.



I biglietti dell’evento sono disponibili su vivaticket.it o presso la biglietteria del teatro. L’evento, ideato da Pressing Line e iCompany, è promosso dalla Fondazione Lucio Dalla, da Banca di Bologna e da Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, Luce!) Come media partner.